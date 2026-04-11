Ciencia Puerto Rico abre convocatoria a la próxima generación de su programa Semillas de Triunfo

Ciencia Puerto Rico (CienciaPR), como parte de la celebración de su 20 aniversario, invitó a las estudiantes de séptimo a noveno grado de escuelas públicas y privadas, así como a quienes reciben educación en el hogar (“homeschoolers”), a participar del programa Semillas de Triunfo 2026-2027.

La convocatoria está dirigida a residentes de Puerto Rico interesados en las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y en desarrollar su liderazgo mediante proyectos con impacto comunitario. El programa se ofrecerá en modalidad híbrida (presencial y virtual), en el período de agosto a mayo, y es libre de costo.

Semillas de Triunfo ofrece acceso a talleres educativos en STEM enfocados en la experimentación científica mediante visitas a laboratorios de investigación, así como en experimentos y talleres de comunicación, computación y programación de sistemas. Igualmente, brinda oportunidades de mentoría, con el fin de desarrollar las destrezas de liderazgo y la red de apoyo.

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Como parte del programa, se promueve el desarrollo de un proyecto de comunicación o divulgación científica en las escuelas o comunidades, y quienes completan el proceso pasan a formar parte del grupo de Embajadoras STEM Clase 2026-2027 de CienciaPR.

“En Ciencia Puerto Rico, creamos experiencias que acercan la ciencia y fortalecen el liderazgo. Con esta convocatoria, se abren oportunidades en STEM y se impulsa el uso de la ciencia para transformar comunidades”, expresó la doctora Liz Hernández, gerente del programa, en comunicado de prensa.

Cada participante recibirá un paquete de bienvenida con los materiales necesarios para el programa. Además, tendrá la experiencia de conocer a mujeres líderes en STEM y modelos a seguir, residentes dentro y fuera de Puerto Rico, a través de las actividades de mentoría, eventos presenciales, la serie de charlas en línea Juntas Podemos y la Colección Digital de Latinas en STEM.

Estudiantes interesadas en participar en Semillas de Triunfo deberán revisar los requisitos para solicitar y, de ser elegibles, completar la solicitud que consiste de dos partes: completar el formulario –disponible en sembrandosemillaspr.org– en o antes del 19 de mayo, y participar de una orientación en línea el 21 de abril, a las 4:00 p.m., por el canal de YouTube de CienciaPR o ver la grabación en el “website” antes del 19 de mayo. Se seleccionarán 120 estudiantes, sin embargo, toda solicitante tendrá la oportunidad de tener acceso a las actividades complementarias en línea y recursos digitales.

“Enfocamos en presentar líderes y modelos femeninos en el campo de STEM, lo que les permite reflejarse en esas carreras y reconocer su inmenso potencial para transformar su entorno escolar y sus comunidades. Al abrir esta nueva convocatoria para el año académico 2026-2027, les invitamos a sembrar hoy su semilla del futuro”, dijo, por su parte, el doctor Abniel Machín, director de la Unidad de Educación en Ciencia de CienciaPR.

Desde su creación en 2015, Semillas de Triunfo ha impactado a más de 155,000 personas en Puerto Rico, a través de los proyectos de divulgación científica de sus participantes. El programa cuenta con una coalición de colaboradores de diversos sectores en Puerto Rico y Estados Unidos.