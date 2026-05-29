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¡Casi 7 meses en el espacio! Astronautas chinos del Shenzhou 21 regresan a la Tierra

Su retorno se produce mientras China se prepara para su primer alunizaje en 2030

29 de mayo de 2026 - 12:58 PM

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A medida que China intensifica su programa espacial, sus astronautas han realizado múltiples misiones a la estación espacial Tiangong, desarrollada después de que China quedara excluida de la Estación Espacial Internacional por motivos de seguridad nacional. (Andy Wong)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

BEIJING - Tres astronautas chinos regresaron el viernes a la Tierra tras pasar casi siete meses en el espacio y completar el relevo con otra tripulación a principios de esta semana.

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La nave en la que viajaban Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang, miembros de la tripulación de la Shenzhou 21, aterrizó por la noche en el punto de aterrizaje de Dongfeng, en la región de Mongolia Interior, al norte de China. Su regreso se produce mientras China se prepara para su primer alunizaje en 2030.

La tripulación había completado diversas tareas, desde el procesamiento y la transmisión de datos experimentales hasta la transferencia de los suministros restantes, según informó la agencia oficial de noticias Xinhua citando a la Agencia Espacial Tripulada China. También compartieron su experiencia con la tripulación de la Shenzhou 23, que llegó a la estación espacial el lunes, según Xinhua.

La nave tripulada Orión de Artemis II de la NASA recuperó este lunes el contacto con la Tierra después de pasar unos 40 minutos en absoluto silencio mientras sobrevolaba la cara oculta de la Luna, una interrupción habitual en este tipo de misiones.Con la luna iluminando ahora sus ventanas, los astronautas de la misión Artemis II iniciaron el lunes su sobrevuelo lunar, contemplando unas magníficas vistas de la cara oculta nunca antes vistas y estableciendo un nuevo récord de distancia para la humanidad.La ruta tomada por el Artemis II no alunizará pues aprovecha la gravedad de la Tierra y de la Luna, lo que reduce la necesidad de combustible. Se trata de una trayectoria celestial en forma de ocho que puso a los astronautas de rumbo a casa, una vez que salieron de detrás de la Luna el lunes por la tarde.
1 / 8 | Artemis II sale del lado oscuro de la Luna: las fotos desde la nave. La nave tripulada Orión de Artemis II de la NASA recuperó este lunes el contacto con la Tierra después de pasar unos 40 minutos en absoluto silencio mientras sobrevolaba la cara oculta de la Luna, una interrupción habitual en este tipo de misiones. - The Associated Press

Xinhua informó anteriormente de que la tripulación había completado tres caminatas espaciales. Zhang Jingbo, portavoz de la agencia espacial, dijo que Zhang Lu, que también estuvo en una misión anterior de Shenzhou 15 a la estación espacial, había completado siete operaciones de este tipo en total, convirtiéndose en el astronauta chino con más caminatas espaciales, añadió el informe.

Uno de los tres astronautas que llegaron a la estación espacial Tiangong con la nave Shenzhou 23 se quedará un año. Tiangong significa “Palacio Celestial” en chino.

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Los astronautas son Zhu Yangzhu, el comandante, Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, también identificada por las autoridades chinas como Li Jiaying, utilizando la transliteración en mandarín de su nombre. Lai, nacida y criada en Hong Kong, es la primera astronauta de la ciudad en una misión espacial.

A medida que China intensifica su programa espacial, sus astronautas han realizado múltiples misiones a la estación espacial Tiangong, desarrollada después de que China quedara excluida de la Estación Espacial Internacional por motivos de seguridad nacional.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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