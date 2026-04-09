Surrealista y profundo: astronautas del Artemis II describen su viaje lunar

Houston- Cada vez más cerca de la Tierra, los astronautas del Artemis II prepararon su crucero lunar para su próximo regreso y reflexionaron sobre su histórico viaje alrededor de la Luna, describiéndolo como surrealista y profundo.

Al despuntar el jueves el penúltimo día de su vuelo, los primeros exploradores lunares de la humanidad en más de medio siglo se encontraban a menos de 240,000 kilómetros de casa.

“Tenemos que volver. Hay muchos datos que ya se han visto, pero todo lo bueno volverá con nosotros. Hay muchas más imágenes, muchas más historias”, dijo el piloto Victor Glover, añadiendo que “montar una bola de fuego a través de la atmósfera es profundo también.”

1 / 8 | Artemis II sale del lado oscuro de la Luna: las fotos desde la nave. La nave tripulada Orión de Artemis II de la NASA recuperó este lunes el contacto con la Tierra después de pasar unos 40 minutos en absoluto silencio mientras sobrevolaba la cara oculta de la Luna, una interrupción habitual en este tipo de misiones. - The Associated Press 1 / 8 Artemis II sale del lado oscuro de la Luna: las fotos desde la nave La nave tripulada Orión de Artemis II de la NASA recuperó este lunes el contacto con la Tierra después de pasar unos 40 minutos en absoluto silencio mientras sobrevolaba la cara oculta de la Luna, una interrupción habitual en este tipo de misiones. The Associated Press Compartir

Estar aislado de toda la humanidad durante casi una hora mientras se estaba detrás de la Luna fue especialmente “surrealista”, según el comandante Reid Wiseman.

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“Nuestros cerebros tienen que procesar muchas cosas... y es un verdadero regalo”, dijo Wiseman a última hora del miércoles durante la primera conferencia de prensa de la tripulación desde antes del despegue.

El lunes, mientras se encontraban fuera de contacto detrás de la Luna, Wiseman, Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen se convirtieron en los seres humanos más distantes de la historia, alcanzando una distancia récord de 252,756 millas de la Tierra antes de regresar. Al salir de detrás de la Luna, experimentaron un maravilloso eclipse solar total, ya que el orbe bloqueó el Sol desde su perspectiva.

El lanzamiento desde Florida el 1 de abril disminuyó la cantidad de iluminación en la cara oculta lunar, señaló Glover, pero el eclipse fue el premio de consolación “y fue uno de los mayores regalos”.

La reentrada del viernes y el amerizaje en el Pacífico frente a la costa de San Diego, tan dinámicos y peligrosos como el despegue, ocupaban ahora el primer plano de la atención de todos. El buque de recuperación, USS John P. Murtha, ya estaba en el mar, con un escuadrón de aviones y helicópteros militares preparados para unirse a la operación.

Es la primera vez que la NASA y el Departamento de Defensa se unen para el reingreso de una tripulación lunar desde el Apolo 17 en 1972. La cápsula Orion regresará a toda velocidad, impactando contra la atmósfera a una velocidad prevista de 10,657 metros por segundo, o 38.367 km/h. No se trata de un récord, pero sí de una velocidad alucinante.

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1 / 15 | Conoce a la tripulación de la misión Artemis II de la NASA. A un día (1 de abril de 2026) del lanzamiento programado de la misión Artemis II, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) finiquitó la planificación de su primera misión tripulada a la Luna desde 1972. - Agencia EFE 1 / 15 Conoce a la tripulación de la misión Artemis II de la NASA A un día (1 de abril de 2026) del lanzamiento programado de la misión Artemis II, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) finiquitó la planificación de su primera misión tripulada a la Luna desde 1972. Agencia EFE Compartir

El control de la misión prestará mucha atención a la resistencia del escudo térmico de la cápsula. Durante el único otro vuelo de prueba de Orión a la Luna -en 2022 sin tripulación-, el escudo térmico sufrió daños considerablemente mayores de lo esperado a causa de los 5,000 grados Fahrenheit de la reentrada.

En lugar de sustituir el escudo térmico de Artemis II, lo que habría obligado a otro largo retraso, la NASA modificó el descenso de la cápsula a través de la atmósfera para reducir la exposición al calor abrasador. A partir del año que viene, la Artemis III volará con escudos térmicos rediseñados.

En Artemis III, los astronautas practicarán el acoplamiento de su cápsula con uno o dos módulos de aterrizaje lunar en órbita alrededor de la Tierra. Artemis IV, en 2028, intentará que dos astronautas aterricen cerca del polo sur de la Luna, preparando el terreno para lo que la NASA espera que sea una base lunar sostenible.

Los responsables de la NASA se han resistido a facilitar sus cifras de evaluación de riesgos para la misión de casi 10 días, reconociendo que el lanzamiento y la entrada son las mayores amenazas.