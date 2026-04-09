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Astronautas de Artemis II volverán a la Tierra a pasar la batuta a quienes llegarán a la Luna

La tripulación completará su misión el viernes, cuando la cápsula en la que viajan amerizará en el océano Pacífico

9 de abril de 2026 - 8:58 AM

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La nave tripulada Orión de Artemis II de la NASA recuperó este lunes el contacto con la Tierra después de pasar unos 40 minutos en absoluto silencio mientras sobrevolaba la cara oculta de la Luna, una interrupción habitual en este tipo de misiones.Con la luna iluminando ahora sus ventanas, los astronautas de la misión Artemis II iniciaron el lunes su sobrevuelo lunar, contemplando unas magníficas vistas de la cara oculta nunca antes vistas y estableciendo un nuevo récord de distancia para la humanidad.La ruta tomada por el Artemis II no alunizará pues aprovecha la gravedad de la Tierra y de la Luna, lo que reduce la necesidad de combustible. Se trata de una trayectoria celestial en forma de ocho que puso a los astronautas de rumbo a casa, una vez que salieron de detrás de la Luna el lunes por la tarde.
1 / 8 | Astronautas de Artemis II volverán a la Tierra a pasar la batuta a quienes llegarán a la Luna. La nave tripulada Orión de Artemis II de la NASA recuperó este lunes el contacto con la Tierra después de pasar unos 40 minutos en absoluto silencio mientras sobrevolaba la cara oculta de la Luna, una interrupción habitual en este tipo de misiones. - The Associated Press
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami - La tripulación de Artemis II expresó este miércoles, en su última rueda de prensa desde el espacio, que desean volver a la Tierra para “pasar la batuta” a los astronautas que llegarán a la Luna, además de compartir que la misión les reafirmó que los humanos deben “crear juntos” en vez de “destruir”.

“Parte de nuestro ética como tripulación y nuestros valores desde el comienzo fueron que esta es una carrera de relevos. De hecho, para simbolizar físicamente, trajimos batutas, que planeamos entregar a la próxima tripulación”, compartió Christina Koch, especialista de misión de la NASA, desde la nave Orión.

El piloto, Victor Glover, confesó que el momento que más anhela de la misión, con una duración de 10 días, es el regreso a la Tierra el viernes, cuando amerizarán en el Pacífico frente a las costas de California a las 8:07 p.m., hora del este de Estados Unidos (00:07 GMT del sábado).

Glover, de la NASA, ansía compartir los hallazgos de Artemis II, la primera tripulación en orbitar la Luna en más de 50 años, lo que representa los cimientos para una futura base de Estados Unidos en el satélite natural y la eventual exploración humana de Marte.

“Hay mucha información que ya han visto, pero todo lo bueno está regresando con nosotros. Hay muchas más imágenes, tantas historias y, Dios, ni siquiera he empezado a procesar por todo lo que pasamos. Aún tenemos dos días más y viajar en una bola de fuego a través de la atmósfera también es profundo”, indicó el piloto.

Esta imagen proporcionada por la NASA muestra una vista de la Tierra captada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde la ventana de la nave Orion tras completar la maniobra de inyección translunar.La misión Artemis II devolverá a la humanidad a la órbita de la Luna por primera vez desde la misión Apolo 17 en 1972.Más adelante, Artemis IV proyecta marcar el regreso de astronautas a la superficie lunar para 2028, en un esfuerzo por emular y expandir los logros del programa Apolo y establecer una presencia humana más sostenida en el satélite natural.
1 / 18 | Desde el silencio del espacio: Artemis II revela impresionantes imágenes de la Tierra. Esta imagen proporcionada por la NASA muestra una vista de la Tierra captada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde la ventana de la nave Orion tras completar la maniobra de inyección translunar. - NASA via AP

“Amamos vivir en la nave”

Esta es la primera misión tripulada del programa Artemis de la NASA, que en 2022 lanzó una nave sin astronautas para sobrevolar la Luna, en 2027 mandará a una tripulación para orbitar la Tierra y en 2028 enviará a dos grupos de astronautas que llegarán a la superficie del satélite natural.

Pese a los problemas del inodoro, los olores y el compartir un espacio reducido con otras tres personas en todo momento, Koch aseveró que la tripulación “ha amado habitar la nave Orión” y que “no hay nada que no extrañarán” de vivir en el espacio.

“Extrañaré la camaradería. Extrañaré estar tan cerca de tanta gente y tener un propósito en común, una misión en común, trabajar duro en ella todos los días, a lo largo de cientos de miles de millas, con un equipo en tierra. Este sentido de trabajo en equipo es algo que usualmente no vives como adulto”, relató la astronauta.

“Los humanos deben crear juntos”

Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, en inglés), relató que la misión les refirmó que “los humanos deben crear soluciones juntos en lugar de destruir”.

“No ha cambiado mi perspectiva o la perspectiva con la que despegué, que fue que vivimos en un planeta frágil en un vacío, en el vacío del espacio. Lo sabemos por la ciencia. Somos muy afortunados de vivir en el planeta Tierra”, subrayó.

¡Lo lograron! Artemis II despegó hacia la Luna

¡Lo lograron! Artemis II despegó hacia la Luna

Cuatro astronautas realizarán un viaje de 10 días alrededor del satélite natural.

Mientras el comandante de la misión, Reid Wiseman de la NASA, compartió que el momento crucial fue cuando sus compañeros propusieron nombrar un cráter lunar en honor a su difunta esposa, Carroll, justo en el día más importante de su misión, el lunes, cuando pasaron por la cara más oculta del cuerpo celeste.

“Ese fue el momento cúspide de la misión. Para mí, eso fue cuando los cuatro estuvimos lo más unidos, lo más enlazados, y salimos de eso realmente concentramos en el día por delante”, mencionó.

Los astronautas dedicarán su último día entero en el espacio a preparar de manera técnica la nave para su reingreso a la atmósfera, mientras en la Tierra la NASA y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos preparan su recepción.

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