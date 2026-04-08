Astronautas de Artemis II ajustan trayectoria de retorno hacia la Tierra

1 / 18 Desde el silencio del espacio: Artemis II revela impresionantes imágenes de la Tierra

Esta imagen proporcionada por la NASA muestra una vista de la Tierra captada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde la ventana de la nave Orion tras completar la maniobra de inyección translunar.

NASA via AP