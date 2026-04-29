Trump bromea con viajar a la Luna durante un encuentro con los astronautas de Artemis II

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este miércoles en la Casa Blanca a los astronautas de Artemis II de la NASA, a los que felicitó por el éxito de la primera misión que alcanzó la órbita de la Luna en más de medio siglo y los humanos que han viajado más lejos de la Tierra.

“Se necesita gente como esta para hacer grande a nuestro país. Y, repito, nunca había visto nada parecido. Todos mis conocidos querían ver el lanzamiento y, especialmente, querían ver un aterrizaje exitoso. Y, Jared (Isaacman, el administrador de la NASA), quiero felicitarte por haberlo logrado. NASA, hiciste una gran elección”, declaró Trump junto a los astronautas desde el Despacho Oval.

Los cuatro tripulantes de Artemis II son Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

1 / 12 | Asi fue el retorno de la misión Artemis II a la Tierra. La cápsula Integrity amerizó en el Océano Pacífico sin contratiempos, tal y como se había programado. - Captura 1 / 12 Asi fue el retorno de la misión Artemis II a la Tierra La cápsula Integrity amerizó en el Océano Pacífico sin contratiempos, tal y como se había programado. Captura Compartir

El presidente recalcó las habilidades mentales y físicas que deben tener los astronautas para llevar a cabo una misión como esa y bromeó con que él mismo podría participar en un futuro.

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”Yo no habría tenido ningún problema para conseguirlo; físicamente estoy muy bien. Bueno, tal vez un pequeño problema. ¿Se le permite a un presidente viajar en una de estas misiones?“, ironizó.

Artemis II culminó el paso 10 de abril con éxito su misión de llevar nuevamente al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972.Esta busca dar un impulso a las próximas misiones del Programa Artemis que persigue alunizar dos veces en 2028, mientras la agencia espacial estadounidense avanza simultáneamente en los planes de construcción de una base en la Luna.