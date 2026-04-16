Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Astronauta de Artemis II dice que el inodoro “fue maravilloso”, pero falló la ventilación

El retrete comenzó a fallar poco después del lanzamiento

16 de abril de 2026 - 5:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La NASA explicó durante el transcurso de la misión que el inodoro tuvo dificultades con el sistema de evacuación de aguas residuales, en particular en la parte relacionada con la orina, y recomendó a los astronautas emplear métodos alternativos, similares a pañales para adultos. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El comandante de la misión Artemis II a la Luna, el astronauta de la NASA Reid Wiseman, afirmó este jueves que el inodoro que emplearon durante la expedición espacial “fue maravilloso” pese a los problemas que ocasionó, que dijo que estuvieron asociados al sistema de ventilación.

RELACIONADAS

“Solo quiero decir, de forma 100% directa: fue un inodoro maravilloso. El inodoro funcionó genial. Donde tuvimos un problema -y fue un problema real, sin duda- fue en nuestra línea de ventilación primaria”, dijo Wiseman en una rueda de prensa desde las instalaciones de la NASA en Houston (Texas).

“El inodoro descargaba perfectamente, pero cuando el líquido salía por la parte inferior, se quedaba atascado en nuestra línea de ventilación”, agregó el comandante de la misión de cuatro tripulantes, que regresó el pasado viernes a la Tierra después de orbitar la Luna.

El retrete de la cápsula Orión donde viajaban los astronautas fue uno de los protagonistas inesperados de Artemis II, que comenzó a fallar poco después del lanzamiento, pese a tratarse de una inversión de 23 millones de dólares.

El piloto de la misión Artemis II, Víctor Glover desciende del helicóptero de recuperación en un buque de la Marina, en el Pacífico frente a la costa de California.Los astronautas de Artemis II regresaron de la Luna con un espectacular amerizaje en el Pacífico el viernes, poniendo fin al primer viaje lunar de la humanidad en más de medio siglo.La última vez que la NASA y el Departamento de Defensa colaboraron en el reingreso de una tripulación lunar fue en la misión Apolo 17 en 1972.
1 / 29 | Así fue el regreso de la cápsula Orion a la Tierra . El piloto de la misión Artemis II, Víctor Glover desciende del helicóptero de recuperación en un buque de la Marina, en el Pacífico frente a la costa de California. - NASA

La NASA explicó durante el transcurso de la misión que el inodoro tuvo dificultades con el sistema de evacuación de aguas residuales, en particular en la parte relacionada con la orina, y recomendó a los astronautas emplear métodos alternativos, similares a pañales para adultos.

“Nuestro tanque solo puede retener, no sé, estoy adivinando, quizás menos de orina; el tanque retiene eso y luego tiene que ser vaciado”, explicó Wiseman, que señaló que “fue divertido ver cómo se vaciaba aquello durante los dos primeros días”.

“Son como mil millones de pequeños copos de hielo lanzados hacia el espacio profundo”, describió.

Pero indicó que esa línea de ventilación primaria “se obstruyó o se bloqueó”, por motivos que aún desconocen, y pidió a los ingenieros de esa pieza a “no bajar la cabeza”.

“Fue una pieza de equipo excelente. ¿Y qué aprendimos? Pues que siempre hay cosas que necesitamos mejorar”, resumió.

Junto a Wiseman, el resto de integrantes de Artemis II -Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), compartieron este jueves anécdotas y recuerdos de la misión de diez días de duración, que les convirtió en los primeros humanos en alcanzar la órbita de la Luna desde el Apolo 17 en 1972.

Tags
Breaking NewsArtemisNASA
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 16 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: