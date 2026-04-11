Artemis II: astronautas inmortalizan su viaje lunar con fotos que recrean clásicos del Apolo

En este punto de la historia de los vuelos espaciales tripulados de la NASA, los investigadores cuentan con una cantidad sustancial de material —documentos, artefactos e imágenes— con los que narrar las historias de los vuelos espaciales del pasado. Pero con la misión Artemis II alrededor de la Luna ya concluida, estamos obteniendo una mirada renovada al espacio.

Y las fotografías digitales transmitidas de vuelta a la Tierra —incluso durante la misión— cuentan una historia moderna de la experiencia de la tripulación. Generaciones enteras nacidas después de las últimas vistas cercanas de la Luna en 1972, durante el Apolo 17, podrían dudar de la realidad de Artemis II en la era de los deepfakes generados por IA. Pero esta misión fue real, y cuatro humanos pueden contar la historia de su aventura usando fotografías almacenadas de forma segura en tarjetas de memoria que ahora están en manos de la NASA.

Como historiadora del espacio y curadora con amplia experiencia en la cultura visual del vuelo espacial tripulado, he esperado durante mucho tiempo ver las fotografías de un regreso a la Luna.

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En la era post-Apolo, las imágenes de los viajes espaciales se caracterizaron por transbordadores en lanzamiento, estaciones espaciales similares a juegos de construcción y rovers de Marte cruzando paisajes polvorientos. Aunque las fotos de Artemis II tienen elementos atemporales similares a las del Apolo, mejores herramientas fotográficas les dan un aspecto limpio, nítido. Los viajes espaciales ahora se ven más como muchas personas imaginan que deberían verse: grandiosos, aventureros, audaces, sublimes.

1 / 29 | Así fue el regreso de la cápsula Orion a la Tierra . El piloto de la misión Artemis II, Víctor Glover desciende del helicóptero de recuperación en un buque de la Marina, en el Pacífico frente a la costa de California. - NASA 1 / 29 Así fue el regreso de la cápsula Orion a la Tierra El piloto de la misión Artemis II, Víctor Glover desciende del helicóptero de recuperación en un buque de la Marina, en el Pacífico frente a la costa de California. NASA Compartir

Como parte de la Generación X, no tengo recuerdos personales del Apolo. Como muchas personas nacidas después de las primeras misiones lunares de la NASA, mis recuerdos del espacio incluyen imágenes como el desafortunado lanzamiento del Challenger; el regreso a la órbita del astronauta del programa Mercury John Glenn en un transbordador espacial en 1998, a los 77 años; y fotos del espacio profundo del telescopio espacial Hubble. Pero estos eventos no incluyeron humanos en la Luna o cerca de ella, y muchas personas de mi edad tienen hambre de sus propios recuerdos lunares que puedan compartir.

Gracias a internet y las redes sociales, que permiten acceder a imágenes con mayor rapidez y volumen que nunca, las fotografías de la tripulación de Artemis II se volvieron casi instantáneamente icónicas. También fueron comparadas con lo anterior, ya que encajan dentro de un catálogo mental de fotografía de exploración mucho más antiguo que los primeros intentos humanos de viajar al espacio.

Planificación y toma de fotografías

Los miembros de la tripulación de Artemis II —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— recibieron semanas de entrenamiento en fotografía con una variedad de cámaras digitales Nikon y iPhones. Tomar fotos con el dispositivo que tantas personas llevan en el bolsillo es un salto enorme respecto al equipo fotográfico utilizado durante el Apolo 17 —incluso frente a las cámaras de 35 mm de la década de 1960.

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La preferencia de la NASA por usar la Nikon D5 en la Estación Espacial Internacional se ha extendido a Artemis II. Esta cámara tiene un buen rendimiento, y la NASA valora la fiabilidad probada cuando los astronautas viajan al espacio.

La NASA tomó un camino bastante diferente al planificar las imágenes de la Luna para Artemis, en comparación con el Apolo. Primero, la nave Orión utilizada en Artemis es más grande y tiene el doble de ventanas y cámaras en su interior. Cinco de las seis ventanas de Orión contaban con cámaras de video en transmisión en vivo que captaban el sobrevuelo lunar.

Debido a su amplia trayectoria alrededor de la Luna a una distancia mayor que cualquier vuelo del Apolo, esta tripulación pudo ver más de la Luna en una sola mirada.

La tripulación de Artemis se entrenó intensamente con geólogos y otros científicos para estar atentos a posibles futuros sitios de aterrizaje, cráteres y otros eventos o características interesantes. Las personas que seguían la misión en vivo en línea podían escuchar sus descripciones de lo que veían. La conversación entre los astronautas en la cápsula Orión y el equipo científico de Artemis también fue transmitida.

Nuevas fotografías emocionantes

Según la fecha de lanzamiento y la posición de la Luna, la tripulación estaba preparada para ángulos únicos como la “puesta de la Tierra” —similar a una puesta de sol— y un eclipse solar.

El “amanecer de la Tierra” —similar a un amanecer— se hizo famoso gracias al Apolo 8. Pero no fue visible de la misma manera para Artemis II debido a la fase oscura actual de la Luna. Así que, aunque se perdió la oportunidad de comparar un amanecer de la Tierra actual con el de 1968, otro momento temprano de la misión ofreció lo que podría ser una alineación visual aún más espectacular con los recuerdos del Apolo.

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En 1972, mientras la tripulación del Apolo 17 iniciaba su viaje a la Luna, el geólogo Harrison Schmitt capturó una serie de imágenes del disco completamente iluminado de la Tierra aproximadamente cinco horas después del inicio de la misión. Esta foto se convirtió en un ícono dentro de una serie de fotografías icónicas de la era espacial, y probablemente de todo el siglo XX. Incluso apareció en la película de Al Gore “Una verdad incómoda”.

Aquella era la Tierra de 1972, y ahora tenemos la Tierra de 2026 —ambas como documentos de momentos singulares en la larga historia del planeta. Esta nueva fotografía muestra la Tierra —iluminada por el resplandor de la Luna, no del Sol como en la foto del Apolo 17— en el vacío negro del espacio, con la delgada franja de nuestra atmósfera protegiendo la vida y generando auroras polares.

El “Blue Marble” de Schmitt permaneció durante más de cinco décadas como una de las fotografías más vistas de la historia. Y aunque las personas en la Tierra vieron la nueva versión de Artemis pocas horas después de ser capturada, podría recibir menos reconocimiento público en una era de manipulación fotográfica y tecnología avanzada.

Estas primeras imágenes de Artemis II son solo la punta del iceberg visual. Las tarjetas de memoria modernas tienen una capacidad que permitirá que el número de imágenes digitales de Artemis II supere con creces las casi 4,000 fotografías tomadas durante el Apolo 17.

En las semanas y meses siguientes, a medida que las imágenes de la misión llenen las bases de datos en línea, la importancia de Artemis II como una nueva visión del exploración espacial humana seguirá creciendo, construyendo sobre las lecciones del Apolo.