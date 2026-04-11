Los 7 momentos que marcaron el viaje a la Luna de Artemis II

La misión Artemis II de la NASA marcó el regreso del ser humano a la órbita de la Luna tras más de medio siglo, pero también completó otros hitos durante sus diez días de duración, en los que se convirtió en la expedición espacial que más se alejó de la Tierra y sobrevoló la cara oculta lunar.

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) también tuvieron la fortuna de ver un eclipse solar total mientras orbitaban el satélite.

Y aunque la misión tuvo momentos delicados, como los dos meses de retraso con respecto a la fecha original de lanzamiento y los problemas de funcionamiento del inodoro, hizo historia como la primera desde la de Apolo 17 en 1972 en viajar a la Luna.

1 / 18 | Así fue el regreso de la cápsula Orion a la Tierra . El piloto de la misión Artemis II, Víctor Glover desciende del helicóptero de recuperación en un buque de la Marina, en el Pacífico frente a la costa de California. - NASA 1 / 18 Así fue el regreso de la cápsula Orion a la Tierra El piloto de la misión Artemis II, Víctor Glover desciende del helicóptero de recuperación en un buque de la Marina, en el Pacífico frente a la costa de California. NASA Compartir

El inicio

El lanzamiento de Artemis II al espacio tuvo lugar el 1 de abril desde Cabo Cañaveral, en Florida, después de retrasos por problemas técnicos que obligaron a posponer dos meses el despegue.

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El cohete elegido para la misión fue el potente Space Launch System (SLS) de la NASA, el más grande y potente que posee la agencia espacial, que despegó con la tripulación a bordo de la cápsula Orión.

Una espera de 25 horas

La nave Orión, ya desacoplada del cohete, no se dirigió directamente hacia la Luna, sino que pasó 25 horas en la órbita terrestre mientras aguardaba que los expertos de la NASA dieran la luz verde para iniciar su camino al satélite terrestre.

Antes de aprobar la maniobra de inyección translunar que propulsó a los astronautas hacia la Luna, los ingenieros verificaron que los paneles solares de la cápsula, que le proporcionan su energía, se encontrasen desplegados y que el resto de sistemas funcionaran correctamente.

La nave espacial Orion con los tripulantes de Artemis II a bordo se aproxima a la superficie del océano Pacífico para amerizar frente a la costa de California, el 10 de abril de 2026. (NASA vía AP) (Bill Ingalls)

Problemas con el inodoro

El protagonista inesperado de la misión fue el retrete de la Orión, que comenzó a fallar poco después del lanzamiento, pese a tratarse de una inversión de $23 millones.

El inodoro tuvo dificultades con el sistema de evacuación de aguas residuales, en particular en la parte relacionada con la orina. Aunque la NASA precisó que esta pieza estaba operativa, los problemas no llegaron a resolverse por completo y los astronautas recurrieron a alternativas similares a pañales para adultos.

El sobrevuelo y cara oculta de la Luna

La cápsula Orión llegó al área de influencia de la Luna, cuando pasa a estar dominada por su fuerza de la gravedad más que por la de la Tierra, el pasado lunes y comenzó un sobrevuelo de siete horas durante el que los astronautas fotografiaron la superficie lunar y describieron a la NASA lo que veían con sus propios ojos.

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Uno de los momentos críticos de la misión tuvo lugar cuando la nave perdió durante cuarenta minutos el contacto con el centro de control mientras pasaba por la cara oculta de la Luna, un factor que ya estaba previsto, puesto que el satélite natural impediría el paso de las ondas de radio entre la Tierra y la Orión.

La tripulación del Artemis II captó esta vista mientras la Tierra se oculta tras la Luna durante un sobrevuelo lunar, el 6 de abril de 2026. (NASA vía AP)

Baten un récord de distancia

Durante el paso por la cara oculta de la Luna, Artemis II se convirtió en la misión tripulada que más se alejó de nuestro planeta, con una distancia de 406,771 kilómetros de la Tierra.

Horas antes había batido los 400,006 kilómetros del Apolo 13 en 1970, que marcaban el récord anterior.

Un eclipse solar

Ese mismo día, los astronautas observaron un eclipse solar total de 53 minutos de duración, invisible para la Tierra, que aprovecharon para analizar la corona solar, la atmósfera más externa del Sol.

Además, buscaron destellos de impacto (luces producidas por meteoroides que golpean la superficie), polvo elevado sobre el borde de la Luna y objetivos en el espacio profundo, incluidos planetas, cuando el Sol quedó completamente oculto.

Amerizaje exitoso

El final de la misión llegó a las 8:07 hora del este de Estados Unidos, cuando el módulo de tripulación de la Orión amerizó en el océano Pacífico y los cuatro astronautas fueron rescatados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.