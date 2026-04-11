Los astronautas de Artemis II regresaron de la Luna con un espectacular amerizaje en el Pacífico el viernes, poniendo fin al primer viaje lunar de la humanidad en más de medio siglo.

1 / 8 Astronautas de Artemis II regresan de la Luna con amerizaje y cierran un viaje lunar récord

Astronautas de Artemis II regresan de la Luna con amerizaje y cierran un viaje lunar récord. Los astronautas de Artemis II regresaron de la Luna con un espectacular amerizaje en el Pacífico el viernes, poniendo fin al primer viaje lunar de la humanidad en más de medio siglo.

1 / 8 | Astronautas de Artemis II regresan de la Luna con amerizaje y cierran un viaje lunar récord. Los astronautas de Artemis II regresaron de la Luna con un espectacular amerizaje en el Pacífico el viernes, poniendo fin al primer viaje lunar de la humanidad en más de medio siglo. - The Associated Press

Los astronautas de Artemis II regresaron de la Luna con un dramático amerizaje en el Pacífico el viernes, poniendo fin al primer viaje lunar de la humanidad en más de medio siglo.

Fue un regreso triunfal para la tripulación de cuatro integrantes, cuyo sobrevuelo lunar récord reveló no solo extensas zonas del lado oculto de la Luna —nunca antes vistas por ojos humanos— sino también un eclipse solar total.

El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen ingresaron a la atmósfera viajando a Mach 33 —o 33 veces la velocidad del sonido— a una velocidad vertiginosa no vista desde las misiones Apolo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) en las décadas de 1960 y 1970. Su cápsula Orion, llamada Integrity, descendió en piloto automático.

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La tensión aumentó en el Control de Misión cuando la cápsula quedó envuelta en plasma al rojo vivo durante el punto máximo de calentamiento y entró en un apagón de comunicaciones planificado.

Todas las miradas estaban puestas en el escudo térmico de la nave, encargado de proteger la vida a bordo y de soportar miles de grados durante la reentrada. En el único vuelo de prueba previo de la cápsula —en 2022, sin tripulación— el exterior carbonizado del escudo regresó con marcas que recordaban la superficie de la Luna.

1 / 8 | Artemis II sale del lado oscuro de la Luna: las fotos desde la nave. La nave tripulada Orión de Artemis II de la NASA recuperó este lunes el contacto con la Tierra después de pasar unos 40 minutos en absoluto silencio mientras sobrevolaba la cara oculta de la Luna, una interrupción habitual en este tipo de misiones. - The Associated Press 1 / 8 Artemis II sale del lado oscuro de la Luna: las fotos desde la nave La nave tripulada Orión de Artemis II de la NASA recuperó este lunes el contacto con la Tierra después de pasar unos 40 minutos en absoluto silencio mientras sobrevolaba la cara oculta de la Luna, una interrupción habitual en este tipo de misiones. The Associated Press Compartir

Como muchos otros, el director principal de vuelo Jeff Radigan anticipaba sentir parte de ese “miedo irracional que es parte de la naturaleza humana”, especialmente durante los seis minutos de apagón que precedieron a la apertura de los paracaídas. El buque de recuperación USS John P. Murtha esperaba a la tripulación frente a la costa de San Diego, junto con un escuadrón de aviones y helicópteros militares.

Las familias de los astronautas se reunieron en la sala de observación del Control de Misión, donde estallaron en aplausos cuando la cápsula salió del apagón de comunicaciones y nuevamente al amerizar.

La última vez que la NASA y el Departamento de Defensa coordinaron la reentrada de una tripulación lunar fue con el Apolo 17 en 1972. Se proyectaba que Artemis II regresara a 36,170 pies por segundo —o 24,661 millas por hora (mph)— apenas por debajo del récord, antes de desacelerar hasta un amerizaje de 19 mph.

“Un amerizaje perfecto en el blanco”, informó Rob Navias desde el Control de Misión.

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El sobrevuelo récord de Artemis II y las vistas de la Luna

Lanzados desde Florida el 1 de abril, los astronautas lograron un hito tras otro al ejecutar con precisión el esperado regreso de la NASA a la Luna, el primer gran paso para establecer una base lunar sostenible.

Artemis II no aterrizó en la Luna ni entró en órbita lunar. Pero rompió el récord de distancia del Apolo 13 y marcó el punto más lejano al que han viajado los humanos desde la Tierra, al alcanzar 252,756 millas. En uno de los momentos más emotivos de la misión, los astronautas, con lágrimas en los ojos, pidieron permiso para nombrar un par de cráteres en honor a su nave y a la difunta esposa de Wiseman, Carroll.

“Blooper” en el espacio durante misión Artemis II Esto ocurrió en la etapa culminante de la misión, mientras daban la vuelta a la Luna.

Durante el sobrevuelo récord del lunes, documentaron escenas del lado oculto de la Luna nunca antes vistas por el ojo humano, junto con un eclipse solar total. El eclipse, en particular, “nos dejó a todos sin palabras”, dijo Glover.

Su sentido de asombro y entusiasmo cautivó a todos, al igual que sus impresionantes imágenes de la Luna y la Tierra. La tripulación de Artemis II evocó a los pioneros de Apolo 8 con una “puesta de la Tierra”, mostrando nuestro planeta azul descendiendo detrás de la Luna gris, en una escena que recordó la icónica imagen Earthrise de 1968.

“Te hace querer seguir regresando”, dijo Radigan en la víspera del amerizaje. “Es el primero de muchos viajes y tenemos que continuar porque hay muchísimo más por aprender sobre la Luna”.

La misión atrajo atención mundial y figuras destacadas, recibiendo elogios del presidente Donald Trump; el primer ministro canadiense Mark Carney; el rey Carlos III del Reino Unido; Ryan Gosling, protagonista de la película espacial Project Hail Mary; Scarlett Johansson del Universo Cinematográfico de Marvel; e incluso el propio Capitán Kirk, William Shatner de la serie original Star Trek.

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Artemis II fue un vuelo de prueba para futuras misiones lunares

A pesar de sus importantes logros científicos, la misión de casi 10 días no estuvo exenta de problemas técnicos. Tanto el sistema de agua potable como el de propulsión de la cápsula presentaron fallas en válvulas. En uno de los inconvenientes más notorios, el inodoro dejó de funcionar repetidamente, aunque los astronautas le restaron importancia.

“No podemos explorar más profundamente si no estamos dispuestos a hacer cosas que resultan incómodas”, dijo Koch. “A menos que hagamos algunos sacrificios, a menos que asumamos ciertos riesgos, y todo eso vale la pena”.

1 / 18 | Desde el silencio del espacio: Artemis II revela impresionantes imágenes de la Tierra. Esta imagen proporcionada por la NASA muestra una vista de la Tierra captada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde la ventana de la nave Orion tras completar la maniobra de inyección translunar. - NASA via AP 1 / 18 Desde el silencio del espacio: Artemis II revela impresionantes imágenes de la Tierra Esta imagen proporcionada por la NASA muestra una vista de la Tierra captada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde la ventana de la nave Orion tras completar la maniobra de inyección translunar. NASA via AP Compartir

Hansen añadió: “Puedes hacer muchas pruebas en tierra, pero la prueba final es cuando llevas este equipo al espacio, y es una dura”.

Bajo el renovado programa Artemis, la misión Artemis III del próximo año verá a los astronautas practicar el acoplamiento de su cápsula con uno o dos módulos de alunizaje en órbita terrestre. Artemis IV intentará llevar a cabo un alunizaje con una tripulación de dos personas cerca del polo sur de la Luna en 2028.

Wiseman dijo que la tripulación de Artemis II sentía un fuerte compromiso con las futuras misiones.