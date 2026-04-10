Artemis II regresará con un amerizaje en el Pacífico

Houston - Los astronautas del Artemis II, a punto de llegar a su gran final, se dirigieron el viernes al Pacífico para realizar el primer viaje de la humanidad a la Luna en más de medio siglo.

La tensión en el Control de Misión aumentaba a medida que los kilómetros se disipaban entre los cuatro astronautas que regresaban y la Tierra.

Todas las miradas estaban puestas en el escudo térmico de la cápsula, que debe soportar miles de grados durante la reentrada. En el único otro vuelo de prueba de la nave -en 2022, sin nadie a bordo-, el exterior carbonizado del escudo volvió con el mismo aspecto picado de viruela que la Luna.

El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen iban camino de alcanzar la atmósfera viajando a Mach 32 -o 32 veces la velocidad del sonido-, una velocidad vertiginosa que no se veía desde los lanzamientos lunares Apolo de la NASA en los años sesenta y setenta.

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1 / 8 | Artemis II sale del lado oscuro de la Luna: las fotos desde la nave. La nave tripulada Orión de Artemis II de la NASA recuperó este lunes el contacto con la Tierra después de pasar unos 40 minutos en absoluto silencio mientras sobrevolaba la cara oculta de la Luna, una interrupción habitual en este tipo de misiones. - The Associated Press 1 / 8 Artemis II sale del lado oscuro de la Luna: las fotos desde la nave La nave tripulada Orión de Artemis II de la NASA recuperó este lunes el contacto con la Tierra después de pasar unos 40 minutos en absoluto silencio mientras sobrevolaba la cara oculta de la Luna, una interrupción habitual en este tipo de misiones. The Associated Press Compartir

No tenían previsto tomar el control manual salvo en caso de emergencia. Su cápsula Orión, llamada Integrity, es completamente autovoladora.

Como tantos otros, el director de vuelo Jeff Radigan preveía sentir algo de ese “miedo irracional propio de la naturaleza humana”, especialmente durante los seis minutos de corte de comunicaciones que precedieron a la apertura de los paracaídas. El buque de recuperación USS John P. Murtha esperaba la llegada de la tripulación, junto con un escuadrón de aviones y helicópteros militares.

La última vez que la NASA y el Departamento de Defensa se asociaron para el reingreso de una tripulación lunar fue en el Apolo 17, en 1972. Se preveía que el Artemis II regresara a una velocidad de 10,657 metros por segundo, o 38,367 km/h (23,840 mph), no un récord, pero sí una velocidad alucinante antes de reducirse a 30 km/h (19 mph).

Vuelo récord de Artemis II y vistas lunares

Lanzados desde Florida el 1 de abril, los astronautas cosecharon una victoria tras otra mientras navegaban hábilmente por el largamente esperado regreso lunar de la NASA, el primer gran paso para establecer una base lunar sostenible.

Artemis II no aterrizó en la Luna, ni siquiera la orbitó. Pero batió el récord de distancia del Apolo 13, convirtiendo a Wiseman y su tripulación en los astronautas que más lejos han llegado de la Tierra, con 406,771 kilómetros. En la escena más desgarradora de la misión, los astronautas pidieron permiso para bautizar un par de cráteres con el nombre de su nave lunar y de la difunta esposa de Wiseman, Carroll.

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Durante el sobrevuelo, que batió todos los récords, documentaron escenas de la cara oculta lunar nunca vistas a simple vista y disfrutaron de un eclipse solar total cortesía del cosmos gracias a su fecha de lanzamiento. El eclipse, en particular, “nos dejó a todos boquiabiertos”, dijo Glover.

Su sentido de la maravilla y su amor asombraron a todo el mundo, al igual que sus impresionantes imágenes de la Luna y la Tierra. La tripulación del Artemis II imitó a los primeros exploradores lunares del Apollo 8 con Earthset, mostrando nuestra canica azul detrás de la luna gris. Fue una reminiscencia de la famosa toma de la salida de la Tierra del Apolo 8 en 1968.

“Te dan ganas de seguir volviendo”, dijo Radigan la víspera del amerizaje. “Es el primero de muchos viajes y tenemos que seguir adelante porque hay mucho más que aprender sobre la Luna”.

Su proyecto atrajo la atención mundial y el apoyo de estrellas como el presidente Donald Trump, el primer ministro canadiense Mark Carney, el rey Carlos III de Gran Bretaña, Ryan Gosling, protagonista de la última película espacial “Project Hail Mary”, Scarlett Johansson, del Universo Cinematográfico Marvel, e incluso el mismísimo capitán Kirk, William Shatner, de la serie original de televisión “Star Trek”.

Artemis II fue un vuelo de prueba para futuras misiones lunares

A pesar de su rico rendimiento científico, el vuelo de casi 10 días no estuvo exento de problemas técnicos. Tanto el sistema de agua potable como el de propulsión de la cápsula sufrieron problemas con las válvulas. En lo que quizá sea el apuro más sonado, los problemas con el inodoro impidieron a la tripulación utilizarlo para el nº 1 durante la mayor parte del viaje, lo que les obligó a recurrir a las antiguas bolsas y embudos.

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Los astronautas se encogieron de hombros.

“No podemos explorar más a fondo a menos que hagamos algunas cosas incómodas”, dijo Koch, “a menos que hagamos algunos sacrificios, a menos que asumamos algunos riesgos, y todas esas cosas merecen la pena”.

Hansen añadió: “Se hacen muchas pruebas en tierra, pero la prueba final es cuando se lleva este hardware al espacio y es una pasada”.

En el marco del renovado programa Artemis, el año que viene los astronautas practicarán en Artemis III el acoplamiento de su cápsula con uno o dos módulos de aterrizaje lunar en órbita alrededor de la Tierra. Artemis IV intentará que una tripulación de dos personas aterrice cerca del polo sur de la Luna en 2028.

La lealtad de la tripulación del Artemis II estaba con las tripulaciones de los siguientes Artemis, dijo Wiseman.

“Pero lo que realmente esperábamos es que por un momento el mundo se detuviera y recordara que éste es un planeta hermoso y un lugar muy especial en nuestro universo, y que todos deberíamos apreciar lo que se nos ha regalado”, declaró.

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