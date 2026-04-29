“Visión de futuro”: buscan atraer estudiantes de Puerto Rico y el extranjero con la plataforma UPR Virtual

Con la expectativa de lograr ingresos de más de $300,000 en procesos de matrícula durante el próximo año, la Universidad de Puerto Rico (UPR) lanzó este miércoles UPR Virtual, plataforma que promete ampliar el acceso a la educación superior para estudiantes del archipiélago y el extranjero al consolidar en un solo portal la oferta académica en línea del sistema.

El lanzamiento del portal, que reúne los programas académicos, certificaciones profesionales y cursos cortos ofrecidos en su totalidad en línea, “mira al futuro de nuestra institución”, según la presidenta del primer centro docente del país, Zayira Jordán Conde.

“Hoy, no anunciamos simplemente una nueva plataforma académica; hoy, anunciamos una visión de futuro para la Universidad de Puerto Rico. En momentos de retos, las instituciones tienen dos opciones; paralizarse o transformarse. Nosotros hemos escogido transformar. UPR Virtual no contradice la coyuntura que vivimos, es una respuesta a esa coyuntura. No podemos invitar al mundo a estudiar en la Universidad de Puerto Rico sin defender, al mismo tiempo, la estabilidad de hacer posible ese futuro”, manifestó, en conferencia de prensa.

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La plataforma tendrá disponible la oferta de 28 programas académicos en línea, de los cuales 21 son conducentes a grado y siete corresponden a certificaciones profesionales y graduadas. Incluirá, además, el programa Estudia+, que permite a jóvenes de entre décimo y duodécimo grado tomar cursos universitarios mientras completan la escuela superior.

“Cuando digo accesible, me refiero a todas las personas que no pueden llegar a un recinto a estudiar por situaciones económicas, que no cuentan con transportación para estudiar en un recinto, que viven lejos de Puerto Rico y quieren estudiar en la UPR, gente que trabaja y no tiene tiempo de ir a una universidad de forma presencial y pueden hacerlo a través de nuestros programas académicos 100% en línea. Va dirigido a todo Puerto Rico, al mundo entero, pero también enfocado en Estados Unidos”, resaltó, por su parte, la vicepresidenta de Programas Profesionales y a Distancia, Edna Chaar Santana.

Indicó que, al momento, el portal ha impactado a más de 700 estudiantes distribuidos en todo el sistema universitario y que la proyección para este próximo año es lograr un 15% de aumento de estudiantes matriculados. A nivel económico, estimó que podría redundar en más de $345,000 en el año por concepto de matrícula, tomando como base el grado de bachillerato.

Entre los beneficios, enumeró mayor acceso, flexibilidad en los horarios, apoyo tecnológico, procesos estandarizados y experiencias educativas integradas.

“Esta plataforma no solo informa, sino que facilita el proceso. Desde explorar programas hasta completar la solicitud, todo se realiza en línea, permitiendo que más personas puedan dar el paso hacia su desarrollo académico”, aportó el vicepresidente asociado de Asuntos Estudiantiles, Alfred Díaz Meléndez.

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Para impulsar el ofrecimiento en línea en Estados Unidos, fue necesario obtener la membresía NC-SARA que, según Chaar Santana, garantiza la calidad de los programas virtuales y protege los derechos de los estudiantes. La inversión para “poner al día” a los recintos en este aspecto fue alrededor de $40,000, abundó.

El Nuevo Día preguntó a Jordán Conde si el énfasis en la educación en línea podría implicar el cierre de recintos en el futuro, a lo que respondió: “Lo que estamos haciendo es obedeciendo al modelo que la Universidad necesita tener en el siglo XXI. ¿Qué modelo es ese? El modelo de diversidad de oferta, diversidad de modalidades”. Ante la insistencia de la prensa, añadió que “no hay cierre de recintos”.

Los estudiantes matriculados en línea tendrán la opción de tomar cursos “en vivo” o asincrónicos, que les permiten estudiar a su propio ritmo. La oferta académica disponible se alinea a “la demanda del mercado laboral” y sectores estratégicos como salud, educación, tecnología y negocios.