Mujer fallece tras chocar contra camión cisterna en el expreso PR-52

Una mujer falleció en un accidente de tránsito que es investigado por la Policía desde la noche de ayer, sábado, en San Juan.

Los hechos fueron reportados a eso de las 10:53 p.m., en el kilómetro 1.9 del expreso PR-52, en dirección hacia Caguas.

Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un accidente de auto.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “la conductora de un vehículo Kia Soul rojo, modelo 2018, transitaba por el carril dinámico a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del volante”.

Agregó que “como consecuencia, el automóvil impactó con su parte frontal la parte posterior de un arrastre cisterna de agua que era remolcado por un camión Kenworth W-900, modelo 1998, que transitaba por el carril derecho de la misma carretera”.

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“La conductora del Kia, identificada como Soraya Carolina Rodríguez de 36 años y residente de San Juan, sufrió heridas de gravedad por lo que fue atendida por paramédicos municipales, los cuales indicaron ausencia de signos vitales", indicó el informe policiaco.