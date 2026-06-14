Mujer fallece tras chocar contra camión cisterna en el expreso PR-52
El incidente vehicular ocurrió en dirección de San Juan hacia Caguas
14 de junio de 2026 - 6:32 AM
Actualizado el 14 de junio de 2026 - 9:41 AM
14 de junio de 2026 - 6:32 AM
Actualizado el 14 de junio de 2026 - 9:41 AM
Una mujer falleció en un accidente de tránsito que es investigado por la Policía desde la noche de ayer, sábado, en San Juan.
Los hechos fueron reportados a eso de las 10:53 p.m., en el kilómetro 1.9 del expreso PR-52, en dirección hacia Caguas.
Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un accidente de auto.
En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “la conductora de un vehículo Kia Soul rojo, modelo 2018, transitaba por el carril dinámico a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del volante”.
Agregó que “como consecuencia, el automóvil impactó con su parte frontal la parte posterior de un arrastre cisterna de agua que era remolcado por un camión Kenworth W-900, modelo 1998, que transitaba por el carril derecho de la misma carretera”.
“La conductora del Kia, identificada como Soraya Carolina Rodríguez de 36 años y residente de San Juan, sufrió heridas de gravedad por lo que fue atendida por paramédicos municipales, los cuales indicaron ausencia de signos vitales", indicó el informe policiaco.
El agente Luis Rivera Méndez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, en unión a la fiscal de turno, Sarimar Andrew Pérez, se hicieron cargo investigación.
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