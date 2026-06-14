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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Balacera resulta en doble asesinato en Juana Díaz

Los occisos fueron identificados como dos hombres de 52 y 32 años

14 de junio de 2026 - 8:07 PM

Updated At

Actualizado el 14 de junio de 2026 - 6:52 AM

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Hasta este sábado, la Policía había reportado 215 asesinatos en lo que va de este año, 20 más que los 195 registrados a la misma fecha en el 2025. (Xavier Araújo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un tiroteo en la noche del sábado resultó en un doble asesinato en Juana Díaz, luego de que falleciera una segunda víctima en un hospital.

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El caso inicialmente fue reportado como un hombre asesinado y un herido, a eso de las 6:30 p.m., en la calle Violetas de la urbanización Las Flores.

El inspector Daniel Justiniano, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, explicó que, al llegar a la escena, encontraron a un hombre que falleció en el pavimento tras recibir heridas de proyectil de bala.

Posteriormente, el occiso fue identificado como Basilio Peña Santos, de 52 años y vecino de Juana Díaz.

De acuerdo con la Uniformada, también ubicaron a un segundo hombre que resultó herido, por lo que fue transportado a un hospital de la zona. Sin embargo, más tarde, falleció mientras recibía asistencia médica. La Policía lo identificó como Reese Lewis Álvarez Martínez, de 32 años.

El caso fue atendido por los agentes Santiago y Valentín, la fiscal Blanca Questell Torres y personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Hasta este sábado, la Policía había reportado 215 asesinatos en lo que va de este año, 20 más que los 195 registrados a la misma fecha en el 2025.

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AsesinatosCICPolicía de Puerto RicoJuana DíazInstituto de Ciencias Forenses PonceDepartamento de Justicia
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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