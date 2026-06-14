Balacera resulta en doble asesinato en Juana Díaz

Un tiroteo en la noche del sábado resultó en un doble asesinato en Juana Díaz, luego de que falleciera una segunda víctima en un hospital.

El caso inicialmente fue reportado como un hombre asesinado y un herido, a eso de las 6:30 p.m., en la calle Violetas de la urbanización Las Flores.

El inspector Daniel Justiniano, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, explicó que, al llegar a la escena, encontraron a un hombre que falleció en el pavimento tras recibir heridas de proyectil de bala.

Posteriormente, el occiso fue identificado como Basilio Peña Santos, de 52 años y vecino de Juana Díaz.

De acuerdo con la Uniformada, también ubicaron a un segundo hombre que resultó herido, por lo que fue transportado a un hospital de la zona. Sin embargo, más tarde, falleció mientras recibía asistencia médica. La Policía lo identificó como Reese Lewis Álvarez Martínez, de 32 años.

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El caso fue atendido por los agentes Santiago y Valentín, la fiscal Blanca Questell Torres y personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).