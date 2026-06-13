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Armas, drogas y arrestos: operativo culmina con captura de uno de los más buscados

Contra Samuel Marcano Guzmán, de 45 años, pesaba una orden de arresto con una fianza de $300,000

13 de junio de 2026 - 11:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades ocuparon 27 bolsas de cocaína y 10 bolsas con picadura de marihuana. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades arrestaron en la madrugada de este sábado a uno de los más buscados del área policíaca de Carolina durante una serie de intervenciones que también culminó con la ocupación de armas, drogas, dinero en efectivo y un vehículo.

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Según la Policía, contra Samuel Marcano Guzmán, de 45 años, pesaba una orden de arresto con una fianza de $300,000 por violación a la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

De acuerdo con las autoridades, durante el viernes, personal de la Unidad Preventiva expidió 12 boletos por tintes, uno por falta de cinturón de seguridad, dos por uso del teléfono celular, cinco por marbete, dos por inspección, 16 por violación a la luz roja y 103 por otros incumplimientos a la Ley de Tránsito.

Además, agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina emitieron 175 multas y realizaron siete arrestos por embriaguez.

Por otro lado, a eso de las 6:32 p.m. del viernes, agentes de la División de Inteligencia realizaban un allanamiento en la urbanización Parque Ecuestre, en la calle Dulce Sueños, cuando observaron cerca del área un bulto negro marca Supreme que estaba abierto.

Al verificar su contenido, las autoridades ocuparon 27 bolsas de cocaína y 10 bolsas con picadura de marihuana. La Policía indicó que se realizó una prueba de campo, que arrojó positivo a sustancias controladas.

Asimismo, agentes de la División de Drogas de Carolina diligenciaron dos órdenes de allanamiento en Loíza, expedidas por el juez Orlando Puldón. Durante esas intervenciones, fueron arrestadas 18 personas, entre ellas 12 hombres y seis mujeres.

En Loíza, las autoridades ocuparon tres pistolas, seis abastecedores, 93 municiones, un vehículo, sustancias controladas y $129 en efectivo.

La Policía indicó que todos los casos serán consultados con la Fiscalía para la evaluación de la evidencia ocupada y la posible radicación de cargos.

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Breaking NewsDrogasArrestosLey 54Carolina
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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