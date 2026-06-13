Con machete en mano: conductor agrede a otro tras impactar su vehículo en Guayama

Un caso de agresión grave fue reportado durante la tarde del viernes en la calle B de la urbanización Vives, en el municipio de Guayama, confirmó la Policía.

Según el informe preliminar, el querellante indicó que transitaba por el lugar cuando, al llegar a la intersección con la PR-54, el conductor de una guagua Toyota RAV4 realizó un viraje indebido e impactó su vehículo por el lado izquierdo.

“Al descender (del auto) para verificar los daños, el conductor de la RAV4, presuntamente, sacó un arma blanca (machete) y lo agredió, ocasionándole una herida abierta en la espalda. Acto seguido, el agresor abandonó la escena”, indica el informe.

Posteriormente, el perjudicado fue transportado al hospital Menonita en Guayama, donde recibió atención médica. De momento, se desconoce su condición.

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Este caso fue investigado preliminarmente por la agente Carmen Herrera, adscrita al Distrito de Guayama, quien lo refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama para que continúen con la pesquisa.