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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Con machete en mano: conductor agrede a otro tras impactar su vehículo en Guayama

El perjudicado resultó con una herida abierta en la espalda

13 de junio de 2026 - 9:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kelvin Edwards desenfundó el machete en las instalaciones y continuó agrediendo a la pareja incluso cuando ambos sangraban tirados en el piso. (Shutterstock)
Una imagen de archivo de un machete.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un caso de agresión grave fue reportado durante la tarde del viernes en la calle B de la urbanización Vives, en el municipio de Guayama, confirmó la Policía.

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Según el informe preliminar, el querellante indicó que transitaba por el lugar cuando, al llegar a la intersección con la PR-54, el conductor de una guagua Toyota RAV4 realizó un viraje indebido e impactó su vehículo por el lado izquierdo.

“Al descender (del auto) para verificar los daños, el conductor de la RAV4, presuntamente, sacó un arma blanca (machete) y lo agredió, ocasionándole una herida abierta en la espalda. Acto seguido, el agresor abandonó la escena”, indica el informe.

Posteriormente, el perjudicado fue transportado al hospital Menonita en Guayama, donde recibió atención médica. De momento, se desconoce su condición.

Este caso fue investigado preliminarmente por la agente Carmen Herrera, adscrita al Distrito de Guayama, quien lo refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama para que continúen con la pesquisa.

La Policía exhortó a la ciudadanía que, de poseer información que ayude con el esclarecimiento del caso, se comunique de forma confidencial al 787-343-2020. También, pueden escribir a la Uniformada a través de Twitter en @PRPDNoticias o Facebook en www.facebook.com/prpdgov.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICGuayamaAgresionesAccidentes
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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