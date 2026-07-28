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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En condición de cuidado conductor cuyo “four track” se volcó en Naguabo

El hombre salió expulsado y cayó al pavimento tras presuntamente perder el dominio del vehículo todoterreno

28 de julio de 2026 - 11:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Han ocurrido 7 accidentes en four track en lo que va de año. (Archivo / GFR Media)
Personal adscrito a la División de Patrullas de Carreteras del área de Humacao, en unión al fiscal de turno, lideran la pesquisa. (Archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un conductor se encuentra en condición de cuidado este martes luego de que se volcara el vehículo todoterreno (“four track”) que manejaba en un accidente reportado en la PR‑973, a la altura del kilómetro 2.2, en el barrio Mariana, en Naguabo.

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Según la información preliminar de la Policía, mientras el conductor transitaba por la dirección mencionada, presuntamente perdió el control y dominio del “four track”, provocando que se volcara.

Según la Uniformada, el hombre salió expulsado y cayó al pavimento, recibiendo heridas de gravedad en diferentes partes del cuerpo.

La Policía informó que el perjudicado sería trasladado en ambulancia aérea a una institución hospitalaria del área metropolitana, puesto a que se encuentra en condición crítica.

Personal adscrito a la División de Patrullas de Carreteras del área de Humacao, en unión al fiscal de turno, lideran la pesquisa.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoNaguaboAccidentes de Tránsito
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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