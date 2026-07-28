En condición de cuidado conductor cuyo “four track” se volcó en Naguabo

Un conductor se encuentra en condición de cuidado este martes luego de que se volcara el vehículo todoterreno (“four track”) que manejaba en un accidente reportado en la PR‑973, a la altura del kilómetro 2.2, en el barrio Mariana, en Naguabo.

Según la información preliminar de la Policía, mientras el conductor transitaba por la dirección mencionada, presuntamente perdió el control y dominio del “four track”, provocando que se volcara.

Según la Uniformada, el hombre salió expulsado y cayó al pavimento, recibiendo heridas de gravedad en diferentes partes del cuerpo.

La Policía informó que el perjudicado sería trasladado en ambulancia aérea a una institución hospitalaria del área metropolitana, puesto a que se encuentra en condición crítica.