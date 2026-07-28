En condición de cuidado conductor cuyo “four track” se volcó en Naguabo
El hombre salió expulsado y cayó al pavimento tras presuntamente perder el dominio del vehículo todoterreno
28 de julio de 2026 - 11:54 AM
28 de julio de 2026 - 11:54 AM
Un conductor se encuentra en condición de cuidado este martes luego de que se volcara el vehículo todoterreno (“four track”) que manejaba en un accidente reportado en la PR‑973, a la altura del kilómetro 2.2, en el barrio Mariana, en Naguabo.
Según la información preliminar de la Policía, mientras el conductor transitaba por la dirección mencionada, presuntamente perdió el control y dominio del “four track”, provocando que se volcara.
Según la Uniformada, el hombre salió expulsado y cayó al pavimento, recibiendo heridas de gravedad en diferentes partes del cuerpo.
La Policía informó que el perjudicado sería trasladado en ambulancia aérea a una institución hospitalaria del área metropolitana, puesto a que se encuentra en condición crítica.
Personal adscrito a la División de Patrullas de Carreteras del área de Humacao, en unión al fiscal de turno, lideran la pesquisa.
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