Investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre presuntamente amordazado en Trujillo Alto
Fue encontrado en la PR-175, en el camino Pedro Martínez
28 de julio de 2026 - 7:59 AM
Actualizado el 28 de julio de 2026 - 8:40 AM
28 de julio de 2026 - 7:59 AM
Actualizado el 28 de julio de 2026 - 8:40 AM
Las autoridades investigan este martes el hallazgo del cuerpo de un hombre aparentemente amordazado en la PR-175, en el camino Pedro Martínez, en Trujillo Alto.
Así lo confirmó a El Nuevo Día la Oficina de Prensa de la Policía.
De acuerdo con la Uniformada, la persona no ha sido identificada y se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.
La Policía detalló que el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, y vestía un pantalón mahón color azul y medias de color negro.
Agentes se dirigen al lugar como parte de la pesquisa.
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