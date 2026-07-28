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Investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre presuntamente amordazado en Trujillo Alto

Fue encontrado en la PR-175, en el camino Pedro Martínez

28 de julio de 2026 - 7:59 AM

Updated At

Actualizado el 28 de julio de 2026 - 8:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes se dirigen al lugar como parte de la pesquisa. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades investigan este martes el hallazgo del cuerpo de un hombre aparentemente amordazado en la PR-175, en el camino Pedro Martínez, en Trujillo Alto.

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Así lo confirmó a El Nuevo Día la Oficina de Prensa de la Policía.

De acuerdo con la Uniformada, la persona no ha sido identificada y se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.

La Policía detalló que el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, y vestía un pantalón mahón color azul y medias de color negro.

Agentes se dirigen al lugar como parte de la pesquisa.

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Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoTrujillo Alto
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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