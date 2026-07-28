Investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre presuntamente amordazado en Trujillo Alto

Las autoridades investigan este martes el hallazgo del cuerpo de un hombre aparentemente amordazado en la PR-175, en el camino Pedro Martínez, en Trujillo Alto.

Así lo confirmó a El Nuevo Día la Oficina de Prensa de la Policía.

De acuerdo con la Uniformada, la persona no ha sido identificada y se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.

La Policía detalló que el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, y vestía un pantalón mahón color azul y medias de color negro.

Agentes se dirigen al lugar como parte de la pesquisa.

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