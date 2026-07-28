Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
28 de julio de 2026
86°Lluvias dispersas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Calor, bruma y aguaceros aislados: conoce el pronóstico del tiempo para este martes

Una tronada intensa provocó dos reportes de granizo entre Jayuya y Utuado durante la jornada del lunes

28 de julio de 2026 - 7:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una advertencia de calor estará vigente desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. para las zonas costeras y urbanas. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

RELACIONADAS

---

El calor volverá a hacerse sentir este martes en Puerto Rico, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia que estará vigente desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. para las zonas costeras y urbanas, así como para Vieques y Culebra.

La meteoróloga Yidiana Zayas, del SNM, explicó que las altas temperaturas coincidirán con la humedad remanente de una onda tropical, cuyo campo de humedad todavía se encuentra sobre la región. Sin embargo, no se anticipa que el fenómeno produzca actividad de lluvia significativa.

Durante la mañana, prevalecerá poca nubosidad a través del área. En horas de la noche y la madrugada se registraron algunos aguaceros pasajeros en sectores del este, pero apenas dejaron acumulaciones de entre 0.06 y 0.10 pulgadas.

De acuerdo con Zayas, la actividad de ayer dejó cerca de dos pulgadas de lluvia en algunos sectores y produjo dos reportes de granizo entre Jayuya y Utuado, como resultado de una tronada particularmente intensa.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Para la tarde, la meteoróloga indicó que el calor y los efectos locales podrían provocar el desarrollo de aguaceros sobre el interior que posteriormente se desplazarían hacia el oeste. También son posibles algunas tronadas, aunque se espera que sean menos intensas que las observadas el lunes.

Zayas explicó que las precipitaciones del lunes no fueron generalizadas debido a la entrada simultánea de aire seco. Aunque se desarrollaron aguaceros y tronadas en el interior, la actividad que intentaba formarse en sectores como el área metropolitana se disipaba y perdía intensidad.

Por otro lado, la meteoróloga informó que continuará entrando polvo del Sahara en concentraciones de bajas a moderadas, por lo que las condiciones brumosas persistirán durante el resto de la semana, al menos, hasta el viernes.

Los vientos aumentarán gradualmente y alcanzarán su mayor intensidad entre el miércoles y el jueves. Esto ocasionará un patrón más ventoso y brumoso, acompañado por aire seco y partículas del particulado.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico?

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico?

¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

No será hasta el fin de semana que aumentará nuevamente la humedad. El pronóstico apunta a la posible llegada de otra onda tropical el domingo, pero Zayas indicó que todavía será necesario monitorear su evolución para determinar si traerá cantidades significativas de lluvia.

En cuanto a las condiciones costeras, la mayoría de las playas enfrenta este martes un riesgo bajo de corrientes marinas, mientras que sectores de la costa norte-central presentan un riesgo moderado.

No obstante, con el aumento de los vientos, se espera que la mayoría de las playas pase a enfrentar un riesgo moderado, al menos, hasta el viernes.

Una enorme nube de polvo del desierto del Sahara cubrió la mayor parte del Caribe el lunes en el mayor evento de su tipo este año mientras se dirige hacia Estados Unidos. En la foto, vista parcial desde el mirador Gavilán, en Guaynabo. La nube se extendió unos 3,200 kilómetros (unas 2,000 millas) desde Jamaica hasta mucho más allá de Barbados en el este del Caribe. En la foto, vista parcial desde el mirador Gavilán, en Guaynabo.El aire seco y polvoriento conocido como la Capa de Aire del Sahara se forma sobre el desierto del Sahara en África y se mueve hacia el oeste a través del Océano Atlántico comenzando alrededor de abril hasta aproximadamente octubre. Esta foto muestra la zona de los muelles en la avenida Kennedy, en San Juan.
1 / 15 | Densa bruma arropa a Puerto Rico: así se ve la gran nube de polvo de Sahara que impacta a la isla. Una enorme nube de polvo del desierto del Sahara cubrió la mayor parte del Caribe el lunes en el mayor evento de su tipo este año mientras se dirige hacia Estados Unidos. En la foto, vista parcial desde el mirador Gavilán, en Guaynabo. - Xavier Araújo
Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicocalorPolvo del Sahara
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 28 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: