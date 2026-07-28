Calor, bruma y aguaceros aislados: conoce el pronóstico del tiempo para este martes

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El calor volverá a hacerse sentir este martes en Puerto Rico, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia que estará vigente desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. para las zonas costeras y urbanas, así como para Vieques y Culebra.

La meteoróloga Yidiana Zayas, del SNM, explicó que las altas temperaturas coincidirán con la humedad remanente de una onda tropical, cuyo campo de humedad todavía se encuentra sobre la región. Sin embargo, no se anticipa que el fenómeno produzca actividad de lluvia significativa.

Durante la mañana, prevalecerá poca nubosidad a través del área. En horas de la noche y la madrugada se registraron algunos aguaceros pasajeros en sectores del este, pero apenas dejaron acumulaciones de entre 0.06 y 0.10 pulgadas.

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De acuerdo con Zayas, la actividad de ayer dejó cerca de dos pulgadas de lluvia en algunos sectores y produjo dos reportes de granizo entre Jayuya y Utuado, como resultado de una tronada particularmente intensa.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Para la tarde, la meteoróloga indicó que el calor y los efectos locales podrían provocar el desarrollo de aguaceros sobre el interior que posteriormente se desplazarían hacia el oeste. También son posibles algunas tronadas, aunque se espera que sean menos intensas que las observadas el lunes.

Zayas explicó que las precipitaciones del lunes no fueron generalizadas debido a la entrada simultánea de aire seco. Aunque se desarrollaron aguaceros y tronadas en el interior, la actividad que intentaba formarse en sectores como el área metropolitana se disipaba y perdía intensidad.

Por otro lado, la meteoróloga informó que continuará entrando polvo del Sahara en concentraciones de bajas a moderadas, por lo que las condiciones brumosas persistirán durante el resto de la semana, al menos, hasta el viernes.

Los vientos aumentarán gradualmente y alcanzarán su mayor intensidad entre el miércoles y el jueves. Esto ocasionará un patrón más ventoso y brumoso, acompañado por aire seco y partículas del particulado.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico? ¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

No será hasta el fin de semana que aumentará nuevamente la humedad. El pronóstico apunta a la posible llegada de otra onda tropical el domingo, pero Zayas indicó que todavía será necesario monitorear su evolución para determinar si traerá cantidades significativas de lluvia.

En cuanto a las condiciones costeras, la mayoría de las playas enfrenta este martes un riesgo bajo de corrientes marinas, mientras que sectores de la costa norte-central presentan un riesgo moderado.

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No obstante, con el aumento de los vientos, se espera que la mayoría de las playas pase a enfrentar un riesgo moderado, al menos, hasta el viernes.