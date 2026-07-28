Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
28 de julio de 2026
86°Lluvias dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

AAA evalúa imponer multas por el uso indebido de agua en tiempos de sequía

El presidente de la corporación pública recordó que se implementaron penalidades en 2015 y 2020

28 de julio de 2026 - 8:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El embalse Carraízo amaneció este lunes con una lectura de 38.43 metros, suficiente para entrar en el nivel de ajustes operacionales, según la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.Desde principios de junio, el nivel del embalse ha descendido de forma constante, en medio de un período de pocas lluvias y alta demanda de agua durante el verano. Así luce el embalse, según captado por el lente de El Nuevo Día.
1 / 12 | AAA evalúa imponer multas por el uso indebido de agua en tiempos de sequía. El embalse Carraízo amaneció este lunes con una lectura de 38.43 metros, suficiente para entrar en el nivel de ajustes operacionales, según la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. - Xavier Araújo
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El gobierno no descarta la posibilidad de fijar multas por el uso indebido de agua en tiempos de sequía y la reducción de abastos en los embalses de Puerto Rico, señaló el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González.

RELACIONADAS

El funcionario dijo que se evalúan penalidades como ocurrió durante las sequías de 2015 y 2020, cuando se emitieron órdenes ejecutivas y órdenes administrativas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“Actualmente, la Autoridad no tiene el mecanismo para multar a las personas cuando hacen uso indebido del agua. En el 2015, cuando hubo esta dinámica (las multas), se hizo por virtud de una orden ejecutiva y del DRNA”, dijo González, en entrevista con Radio Isla 1320.

“Ambas alternas ya están sobre la mesa, de continuar este periodo de sequía y buscando extender la vida útil. Lo que no queremos es que nuestros clientes se vean afectados sin el servicio de agua potable”, agregó.

Las expresiones de González surgen un día después de que el embalse de la represa Carraízo cayera en el nivel de “ajustes operacionales”.

El presidente de la AAA aseguró que hace meses comenzaron a tomar medidas para controlar la reducción en el almacenamiento, pero enfatizó en el impacto que ha tenido la reciente falta de lluvia.

Informes del 2015 indican que, a finales de agosto de ese año, se habían emitido 161 multas, mientras que a principios de julio de 2020 ya había 200 multas, 10 días después de comenzar las penalidades. Las conductas castigadas usualmente eran por llenar piscinas, lavar carros y limpiar con máquinas a presión.

González explicó que la evaluación actual consiste en determinar “cuáles son los usos adecuados, tomando en consideración la situación de sequía que estamos experimentando, y cualquier uso fuera de lo que está definido para la continuidad de la vida humana, pues que sea multado”.

“Está sobre la mesa. No se ha implementado. Se requieren unos instrumentos que se van a estar trabajando, porque estamos en esa comunicación”, sostuvo González.

Canóvanas y Río Grande vuelven al racionamiento: AAA explica las razones

Canóvanas y Río Grande vuelven al racionamiento: AAA explica las razones

Las condiciones de sequía persisten y otros municipios podrían sumarse a las interrupciones en el servicio de agua potable.

Enfatizó en que buscan “toda iniciativa y estrategia que busque extender la vida útil del abasto de agua para poder llegar al periodo de lluvias y rellenar los embalses se está tomando en consideración”.

Recordó que la AAA puede manejar cuánta agua se extrae, pero no controlan cuánto le llega de la lluvia ni cuánto se pierde mediante evaporación debido al calor que se registra actualmente.

Mientras, aseguró que han destinado más personal de la AAA y de compañías subcontratadas para atender salideros.

Aunque los demás embalses no están en “ajustes operacionales”, dijo que los que ya están tomando medidas con los que están en nivel de “observación”.

En el caso de Carraízo, González dijo que suple a clientes de Trujillo Alto, Carolina, San Juan y sectores de Gurabo, y Juncos.

González recordó que cuando se implementaron las multas en el pasado no era para todo Puerto Rico a la vez, sino que fue “más bien en las zonas que estaban declaradas en sequía”.

“Están sobre la mesa órdenes ejecutivas y administrativas del DRNA, donde se toma la decisión para poner en control de esos usos, mediante la implementación de multas a esos efectos”, afirmó.

Tags
Breaking NewsAAADRNAagua potableSequíaSequía en Puerto RicoMultas
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 28 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: