El embalse Carraízo amaneció este lunes con una lectura de 38.43 metros, suficiente para entrar en el nivel de ajustes operacionales, según la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

1 / 12 AAA evalúa imponer multas por el uso indebido de agua en tiempos de sequía

AAA evalúa imponer multas por el uso indebido de agua en tiempos de sequía. El embalse Carraízo amaneció este lunes con una lectura de 38.43 metros, suficiente para entrar en el nivel de ajustes operacionales, según la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

1 / 12 | AAA evalúa imponer multas por el uso indebido de agua en tiempos de sequía. El embalse Carraízo amaneció este lunes con una lectura de 38.43 metros, suficiente para entrar en el nivel de ajustes operacionales, según la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. - Xavier Araújo

El gobierno no descarta la posibilidad de fijar multas por el uso indebido de agua en tiempos de sequía y la reducción de abastos en los embalses de Puerto Rico, señaló el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González.

El funcionario dijo que se evalúan penalidades como ocurrió durante las sequías de 2015 y 2020, cuando se emitieron órdenes ejecutivas y órdenes administrativas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“Actualmente, la Autoridad no tiene el mecanismo para multar a las personas cuando hacen uso indebido del agua. En el 2015, cuando hubo esta dinámica (las multas), se hizo por virtud de una orden ejecutiva y del DRNA”, dijo González, en entrevista con Radio Isla 1320.

“Ambas alternas ya están sobre la mesa, de continuar este periodo de sequía y buscando extender la vida útil. Lo que no queremos es que nuestros clientes se vean afectados sin el servicio de agua potable”, agregó.

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Las expresiones de González surgen un día después de que el embalse de la represa Carraízo cayera en el nivel de “ajustes operacionales”.

El presidente de la AAA aseguró que hace meses comenzaron a tomar medidas para controlar la reducción en el almacenamiento, pero enfatizó en el impacto que ha tenido la reciente falta de lluvia.

González explicó que la evaluación actual consiste en determinar “cuáles son los usos adecuados, tomando en consideración la situación de sequía que estamos experimentando, y cualquier uso fuera de lo que está definido para la continuidad de la vida humana, pues que sea multado”.

“Está sobre la mesa. No se ha implementado. Se requieren unos instrumentos que se van a estar trabajando, porque estamos en esa comunicación”, sostuvo González.

Canóvanas y Río Grande vuelven al racionamiento: AAA explica las razones Las condiciones de sequía persisten y otros municipios podrían sumarse a las interrupciones en el servicio de agua potable.

Enfatizó en que buscan “toda iniciativa y estrategia que busque extender la vida útil del abasto de agua para poder llegar al periodo de lluvias y rellenar los embalses se está tomando en consideración”.

Recordó que la AAA puede manejar cuánta agua se extrae, pero no controlan cuánto le llega de la lluvia ni cuánto se pierde mediante evaporación debido al calor que se registra actualmente.

Mientras, aseguró que han destinado más personal de la AAA y de compañías subcontratadas para atender salideros.

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Aunque los demás embalses no están en “ajustes operacionales”, dijo que los que ya están tomando medidas con los que están en nivel de “observación”.

En el caso de Carraízo, González dijo que suple a clientes de Trujillo Alto, Carolina, San Juan y sectores de Gurabo, y Juncos.

González recordó que cuando se implementaron las multas en el pasado no era para todo Puerto Rico a la vez, sino que fue “más bien en las zonas que estaban declaradas en sequía”.