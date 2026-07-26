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AAA anuncia trabajos que afectarán a abonados de Bayamón y Guaynabo esta semana

Cerca de 60,000 clientes serían impactados por las obras de reconstrucción en la planta Finca Rosso 1

26 de julio de 2026 - 3:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El 14 de julio, la AAA llevó a cabo trabajos de reconstrucción en la planta de filtros Finca Rosso 1, que provocaron bajas presiones para algunos sectores de Bayamón y Guaynabo. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Alrededor de 60,000 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en Bayamón y Guaynabo experimentarán bajas presiones e intermitencia en el servicio de agua potable, entre miércoles y viernes, debido a las obras de reconstrucción que se realizan en la planta de filtros Finca Rosso 1.

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“Debido a la complejidad de las labores, será necesario realizar ajustes operacionales temporeros. Por esta razón, los abonados de algunos sectores de Bayamón y Guaynabo que se suplen de esta instalación podrían experimentar bajas presiones e intermitencias en el servicio mientras se ejecutan los trabajos”, indicó este domingo, en un comunicado de prensa, el director ejecutivo de la Región Metropolitana de la AAA, José Rivera Ortiz.

Explicó que los trabajos representan la etapa más crítica de la rehabilitación de la estación, ya que requieren intervenir simultáneamente los sistemas hidráulicos, mecánicos y eléctricos, mientras se mantiene en operación el sistema de distribución mediante un plan operacional ya establecido.

Entre los trabajos que se ejecutarán, está desconectar una de las bombas de la planta de filtros para sustituir las tuberías de succión y descarga para instalar nuevas conexiones.

Además, se incorporarán al sistema dos nuevas bombas que reemplazarán las bombas número 2 y número 3, que actualmente se encuentran fuera de operación, detalló el funcionario.

“La nueva infraestructura nos permitirá operar el sistema con mayor confiabilidad y estabilidad, aumentar la capacidad operacional y realizar futuros mantenimientos con un menor impacto en el servicio que reciben nuestros abonados”, expresó.

En lo que va de este verano, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ha enfrentado múltiples averías que han impactado el servicio de agua potable en varios municipios.El más reciente de estos sucesos ocurrió en la planta de filtros Loíza Valley, en Canóvanas, donde se descubrió aceite en el agua tratada que provocó el cierre de la instalación.Una mujer llega hasta un centro comunitario para suplirse de uno de los oasis establecidos por la AAA en el sector Guaraguao, en Guaynabo.
1 / 17 | Puertorriqueños enfrentan un caluroso verano sin servicio de agua confiable. En lo que va de este verano, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ha enfrentado múltiples averías que han impactado el servicio de agua potable en varios municipios. - Carlos Rivera Giusti/Staff

“El personal operacional de la AAA dará seguimiento continuo al comportamiento del sistema durante la intervención y realizará los ajustes necesarios para reducir al mínimo el impacto en el servicio”, añadió Rivera Ortiz.

El 14 de julio, la AAA llevó a cabo trabajos de reconstrucción en esta misma planta, que provocaron bajas presiones para sectores en los referidos municipios.

El proyecto se desarrolla, a un costo de $10.7 millones, y fue necesario tras la emergencia surgida luego que la estación se viera severamente afectada, el año pasado, por una explosión provocada por un golpe de agua repentino (“golpe de ariete”). Esto ocurre, según la AAA, cuando el flujo de agua dentro de las tuberías cambia de manera abrupta, lo que genera presiones extraordinarias e inesperadas en el sistema.

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ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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