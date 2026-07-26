AAA anuncia trabajos que afectarán a abonados de Bayamón y Guaynabo esta semana

Alrededor de 60,000 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en Bayamón y Guaynabo experimentarán bajas presiones e intermitencia en el servicio de agua potable, entre miércoles y viernes, debido a las obras de reconstrucción que se realizan en la planta de filtros Finca Rosso 1.

“Debido a la complejidad de las labores, será necesario realizar ajustes operacionales temporeros. Por esta razón, los abonados de algunos sectores de Bayamón y Guaynabo que se suplen de esta instalación podrían experimentar bajas presiones e intermitencias en el servicio mientras se ejecutan los trabajos”, indicó este domingo, en un comunicado de prensa, el director ejecutivo de la Región Metropolitana de la AAA, José Rivera Ortiz.

Explicó que los trabajos representan la etapa más crítica de la rehabilitación de la estación, ya que requieren intervenir simultáneamente los sistemas hidráulicos, mecánicos y eléctricos, mientras se mantiene en operación el sistema de distribución mediante un plan operacional ya establecido.

PUBLICIDAD

Entre los trabajos que se ejecutarán, está desconectar una de las bombas de la planta de filtros para sustituir las tuberías de succión y descarga para instalar nuevas conexiones.

Además, se incorporarán al sistema dos nuevas bombas que reemplazarán las bombas número 2 y número 3, que actualmente se encuentran fuera de operación, detalló el funcionario.

“La nueva infraestructura nos permitirá operar el sistema con mayor confiabilidad y estabilidad, aumentar la capacidad operacional y realizar futuros mantenimientos con un menor impacto en el servicio que reciben nuestros abonados”, expresó.

1 / 17 | Puertorriqueños enfrentan un caluroso verano sin servicio de agua confiable. En lo que va de este verano, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ha enfrentado múltiples averías que han impactado el servicio de agua potable en varios municipios. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 17 Puertorriqueños enfrentan un caluroso verano sin servicio de agua confiable En lo que va de este verano, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ha enfrentado múltiples averías que han impactado el servicio de agua potable en varios municipios. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

“El personal operacional de la AAA dará seguimiento continuo al comportamiento del sistema durante la intervención y realizará los ajustes necesarios para reducir al mínimo el impacto en el servicio”, añadió Rivera Ortiz.

El 14 de julio, la AAA llevó a cabo trabajos de reconstrucción en esta misma planta, que provocaron bajas presiones para sectores en los referidos municipios.