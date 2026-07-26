Comunidad de escuela Montessori en La Parguera reclama explicaciones tras cambios en su facultad

La inesperada remoción de una directora escolar y la decisión de no contratar, al menos, a cinco maestros ha lanzado a las calles a la comunidad de la Escuela Secundaria Montessori Alejandro Tapia y Rivera, de Lajas, para exigir explicaciones sobre las movidas que han dejado al plantel inmerso en la incertidumbre a días del inicio del nuevo año escolar.

A lo largo del verano, el Departamento de Educación ha lanzado convocatorias para llenar plazas de docentes de inglés, español, ciencia, educación especial, agricultura, así como de bibliotecarios. Sin embargo, la agencia ha optado por no renovar o extender contratos a maestros que, previamente, ofrecían sus servicios en la escuela, indicó Ninochka Pérez Pérez, quien hasta junio fue la guía de español.

“Tengo certificado docente en inglés, sin embargo, me dijeron que en este momento estaban buscando una persona que tuviera certificado docente en español”, señaló Pérez Pérez. Su experiencia de dos años en la escuela, bajo la metodología montessoriana, no fue considerada como ventaja para que continuara en el puesto.

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El plantel, ubicado en La Parguera, además de operar bajo la filosofía Montessori, se especializa en ciencias marinas. Educación cerró la escuela en 2018, pero tras una lucha comunitaria reabrió en 2020 con el nuevo enfoque, que ha atraído estudiantes y ha permitido establecer alianzas con entidades científicas y académicas.

“Son cosas que no entiendo. Me dicen que los niños son primero, pero eso no es verdad. Hay otra agenda que no sabemos. ¿Quieren cerrar la escuela? ¿Nos quieren remover de espacio?“, cuestionó Rocío de los Ángeles Martínez Ponce, madre de un alumno de Taller IV.

Educación, por su parte, sostuvo que trabaja para que todas las plazas en la escuela estén ocupadas en agosto. No ofreció detalles sobre las circunstancias que llevaron a los cambios administrativos.

“De cara al inicio del año escolar el próximo 6 de agosto, el Departamento de Educación confía en que todas las plazas autorizadas y disponibles estarán debidamente cubiertas, asegurando el óptimo funcionamiento de la escuela y la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes”, señaló la agencia, en declaraciones escritas.

“Los procesos de reclutamiento del personal docente y de apoyo de la Escuela Alejandro Tapia y Rivera se están llevando a cabo en estricto cumplimiento con las normas y reglamentos de la Secretaría Auxiliar Montessori, dependencia que participa directamente en la evaluación y selección de los candidatos, con el apoyo de la región educativa de Mayagüez, para garantizar que todo el personal cumpla con los requisitos establecidos para cada puesto”, añadió.

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"Ahora estoy más consciente": estudiantes de escuela en La Parguera apuestan a las ciencias marinas Alumnos del plantel Montessori Alejandro Tapia y Rivera, en Lajas disfrutan hasta de una estación meteorológica ubicada en el plantel.

Los estudiantes y sus familias se enteraron de la remoción de la directora, Carla González, de forma extraoficial, cuando la información se difundió a través de sus ‘chats’. La comunidad escolar no ha recibido una explicación al respecto, apuntó Carla Rodríguez Rivera, madre de dos estudiantes en Taller III y Taller IV.

Educación tampoco ha precisado la razón por la que investiga y ejecuta cambios en la escuela, pero las familias han atado cabos, narró Martínez Ponce. El semestre pasado, surgió una controversia en redes sociales ante las denuncias de una madre por la ausencia inesperada de la directora y varios docentes debido al retraso de un vuelo. Estos habían viajado fuera de Puerto Rico como parte de un “estudio de campo” para identificar alianzas para proyectos en la escuela, explicó Rodríguez Rivera.

“Ellos estaban autorizados y, cuando se atrasó el vuelo, la directora envió un plan de trabajo para que los guías que estaban en la escuela se encargaran de los estudiantes”, expresó Martínez Ponce. “Estamos enviando cartas desde mayo y esperamos que esto no sea la causa y que no hayan usado esto como excusa para coger pon y hacer lo que quieran en la escuela”, agregó.

La comunidad escolar se ha manifestado frente al plantel. (Suministrada)

Un grupo de 15 madres y padres acudió, el 30 de abril, a una reunión en la Oficina Regional Educativa (ORE) de Mayagüez a la cual fueron citados para “un diálogo” sobre sus experiencias en la escuela, sostuvo Rodríguez Rivera. En la reunión participaron el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, y la secretaria auxiliar de Educación Montessori, Carol Báez, detalló Martínez Ponce.

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“A nosotros nos molesta, y es algo que considero que es pasivo-agresivo, que me digas de frente que es para un diálogo y después allí tú llegues a cortar cabezas”, lamentó Martínez Ponce.

Madres, padres y estudiantes realizaron una vigilia, el jueves, frente a los portones de la escuela para exigir la reinstauración de la directora y el personal removido.

Pérez Pérez apuntó que, el viernes, la ORE de Mayagüez lanzó una tercera convocatoria para dos de los puestos de maestros de la escuela pues todavía no reclutan educadores, aún cuando los docentes de la escuela de La Parguera han acudido a las entrevistas y están interesados en permanecer en los cargos.

El año escolar comienza el 3 de agosto con la llegada de los maestros a las escuelas, mientras que el primer día de clases de los estudiantes es el 6 de agosto.

Madres, padres y estudiantes realizaron una vigilia, el jueves, frente a los portones de la escuela para exigir la reinstauración de la directora. (Suministrada)

Sin embargo, nada está claro para los alumnos de La Parguera. Los preparativos que hacen todos los años en verano, como una casa abierta y una bienvenida para las familias nuevas, no se han realizado, señaló Rodríguez Rivera. Tampoco tienen detalles de la entrada paulatina de alumnos, pues no todos comienzan el mismo día, añadió Martínez Ponce.

“Teníamos una visita esta semana de una universidad que vienen a dar becas a estudiantes y no sabemos qué va a pasar con eso”, sostuvo Rodríguez Rivera.