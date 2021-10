Estudiantes, madres, padres, encargados y voluntarios de una escuela secundaria Montessori en Lajas se manifestaron hoy, miércoles, en contra de la determinación del Departamento de Educación de reubicar a los alumnos a otro plantel, lo que catalogaron como un atropello.

La decisión se comunicó ayer en la tarde y dejó desconcertados a miembros de la comunidad escolar que durante meses trabajaron para acondicionar la escuela y conseguir donaciones que permitieran su reapertura, indicó Marangelly Torres, voluntaria en la iniciativa Biblioteca Solidaria y sicóloga escolar.

“Es un atropello hacia el esfuerzo que la comunidad está haciendo, sin pensar en las repercusiones que tiene sobre la salud emocional de los estudiantes”, sostuvo Torres.

La escuela Secundaria Montessori Alejandro Tapia y Rivera, ubicada en La Parguera, comenzó a recibir estudiantes nuevamente hace unas semanas, narró Torres. Los estudiantes, de nivel intermedio y superior, son parte de la matrícula de la Escuela Elemental Urbana Nueva de Lajas, que funciona bajo la metodología Montessori, instalaciones en las cuales estaban tomando clases desde agosto.

Torres indicó que Educación autorizó la apertura del plantel este semestre, pero la comunidad escolar se encargó de hacer trabajos en algunos edificios ante la lentitud de Educación y la mudanza de alumnos se concretó este mes.

“Dentro del plantel de la escuela Alejandro Tapia y Rivera hay más de $18,000 en donaciones, incluyendo un domo de $12,000 para un salón al aire libre. Ahí la comunidad donó neveras, los comerciantes donaron sillas, anaqueles, armarios, zafacones, productos de higiene y desinfección, pintura, y la labor voluntaria para ambientar esos salones, pintar pisos, techos y paredes”, expresó Torres.

La orden de trasladar a los alumnos de dio poco después de una visita a la escuela de La Parguera de Chris Soto, quien es asesor senior del secretario de Educación federal, Miguel Cardona, y quien encabeza el recién creado Equipo de Sostenibilidad de la Educación en Puerto Rico (PRES, por sus siglas en inglés), visita que fue coordinada a través del Instituto Nueva Escuela (INE).

“En esa reunión, los estudiantes le hicieron los mismos planteamientos, estamos en una escuela que nos da paz, nos da felicidad y aprendemos. No hay luz, pero no importa. No tenemos comedor, pero no importa porque la comida la traen. Ellos saben que están en un techo seguro porque fue inspeccionado”, relató Torres, quien catalogó la determinación de Educación como una represalia.

La reapertura de la escuela Alejandro Tapia y Rivera cuenta con el apoyo de múltiples entidades con las que han establecido alianzas en aras de convertirse en una escuela especializada en Ciencias Marinas, entre ellas Para la Naturaleza, Sea Grant y el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

No obstante, el secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés, señaló que la agencia no autorizó la reubicación de estudiantes hacia el plantel, que ha estado cerrado desde 2018 y que carece de servicio de energía eléctrica y agua potable.

“Todos tenemos la visión de que el proyecto es uno bueno, pero hasta que no estemos seguros que es un edificio seguro y sano, no nos podemos mover. Esto es para nuestros estudiantes, que son nuestra razón de ser. No los maestros, no la comunidad aledaña, nuestros estudiantes son nuestra razón de ser”, expresó el secretario interino.

“No es que el proyecto se esté cerrando, que se haya cancelado. Los estamos devolviendo a su escuela, donde tienen sus salones, sus servicios, pueden recibir todos los servicios, en lo que trabajamos con la infraestructura de esos edificios y esos salones”, añadió.

Para Torres, esto no es una justificación aceptable, pues argumentó que se penaliza a los estudiantes por las fallas burocráticas de la agencia.

“Las justificaciones de ellos son injustificables, es por falta de acción de ellos mismos. La razón de cierre de esta escuela es por la inacción de mismo Departamento”, manifestó Torres.

Ramos Parés reconoció que en agosto emitió un memorando que el cual autoriza que la escuela Alejandro Tapia y Rivera opere como un anexo de la Escuela Elemental Urbana Nueva de Lajas, pero sostuvo que se trató de una comunicación interna para que la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori (SAEM) pudiera encaminar las gestiones administrativas requeridas para la reapertura.

“No se las envié a ellos (la comunidad escolar). Es un memorando a la SAEM, no es una comunicación a la comunidad ni a la directora, para facilitar que ella pudiera seguir haciendo las gestiones y movilizar a los estudiantes cuando estuviera lista”, señaló.

Comentó que se enteró de la mudanza de estudiantes hace “unas semanas” a través de quejas de padres, madres y encargados sobre la reubicación de los menores a una estructura que no estaba lista para recibirlos. Desde el nivel central se hicieron unos requerimientos de información a la directora escolar, pero indicó que no se obtuvo respuestas.

“Estuve recibiendo quejas de padres, sobre todo porque la escuela, además de no estar lista, no tiene facilidades para dar terapias de Educación Especial, para (servicios de) salón recurso, no se había coordinado transportación escolar porque como la región (de Mayagüez) no había autorizado la reubicación, pues no se había comunicado y coordinar estos servicios”, expresó.

Ramos Parés rechazó que la determinación de mover a los alumnos se haya tomado como represalia por la visita de Soto.

“Fue pura coincidencia, ni siquiera tengo la agenda de trabajo de Soto, que está en Puerto Rico esta semana. La primera oportunidad que tuve de conversar con él fue hoy, así que ellos hablaron con él antes que yo”, indicó.

La reubicación de los alumnos a la Escuela Elemental Urbana no trastocará las operaciones de plantel, indicó el secretario interino, pues cuentan con los salones para albergar los tres grupos que estuvieron unas semanas en la Alejandro Tapia y Rivera.