Padres de estudiantes de nivel elemental y miembros de una comunidad en Ciales realizaron este jueves lo que catalogaron como una “mudanza simbólica” para reclamar la apertura de un plantel que fue cerrado tras el paso del huracán María, en el cual han propuesto establecer una escuela pública Montessori.

María del Carmen Otero sostuvo que los progenitores han recaudado fondos, en coordinación con el Instituto Nueva Escuela (INE), para la reparación de la escuela Concepción Pérez, ubicada en el barrio Jaguas de Ciales.

“Hacemos una mudanza simbólica porque ya no podemos seguir esperando. La salud de mis hijos, por el COVID-19, se arriesga en una escuela que alberga 800 estudiantes, en la que han aglomerado tres escuelas en una. No es para niñez temprana, en un edificio de tres pisos y me preocupa la seguridad. No hay tampoco sillas pequeñas en el comedor. La escuela ecológica Concepción Pérez, al ser una sola planta, es un mejor lugar para nuestros niños”, indicó Otero.

La matrícula estudiantil que se propone reubicar en la escuela Concepción Pérez está actualmente en la Escuela Nueva Urbana de Ciales, ubicada en el casco urbano. Allí se ha implementado la metodología Montessori con unos 152 estudiantes hasta los 9 años, de forma paralela a la corriente regular educativa.

Vanessa Vázquez, madre de otro estudiante Montessori, sostuvo que la cantidad de estudiantes matriculados en la Escuela Nueva Urbana dificulta que se mantenga el distanciamiento entre individuos sugerido para minimizar los riesgos de contagio con el coronavirus.

No obstante, el secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, rechazó que haya hacinamiento en la Escuela Nueva Urbana y reafirmó que existe un compromiso de la agencia de reabrir el plantel, pero solo cuando esté apto para los alumnos.

Ramos Parés destacó que está en proceso la contratación de un ingeniero estructural que evaluará las condiciones de la escuela, que lleva más de tres años en desuso.

“Para que puedan ubicarse ahí, se va a evaluar la totalidad de la escuela y esto es algo que nos cuesta, en momentos en que también tenemos otras escuelas que evaluar y que tienen estudiantes. De momento, el plan alterno es que están en la Urbana de Ciales, que tiene buenas instalaciones, todo un ‘staff’ y equipo de trabajo. Se han atendido todas las inquietudes de ellos”, manifestó el secretario interino.

Ramos Parés además indicó que el futuro del programa Montessori no está amenazado en el plantel, al destacar que se nombró una maestra a cargo del programa, que la comunidad Montessori ha participado del reclutamiento de docentes y que dio instrucciones al Consejo Escolar para proteger el proyecto montessoriano.

“Se les ofreció un director para (el programa) Montessori dentro de una escuela que tiene una estructura general para proteger, incentivar y estimular el crecimiento de sistema Montessori. Se les ofreció un director que operaría directamente con SAEM (la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori)”, señaló.

Por su parte, Otero argumentó que “es poco lo que falta” para terminar de reacondicionar la escuela y que la comunidad está lista para mudarse.

“Como guía, como madre montessoriana, puedo decir que el espacio que provee, por la naturaleza, alejada del bullicio, es perfecta para la filosofía Montessori. No entiendo por qué Educación ha tardado tanto en actuar para la reapertura. La educación es el arma poderosa de un pueblo, necesitamos ya estar en este espacio ideal para la enseñanza de nuestros niños”, estableció, por su parte, la maestra Viviana Pomales.