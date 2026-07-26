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“Arréstame”: ingresan a prisión a hombre por amenaza de muerte contra un agente de la Policía

La denuncia alega que golpeó con un cuchillo la mesa de un restaurante

26 de julio de 2026 - 3:49 PM

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Tras evaluar la prueba, la jueza Dinorah Mártir Hau determinó causa para el arresto y le fijó una fianza de $10,000. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Tribunal de Aguadilla encontró causa para el arresto de un hombre por amenaza de muerte contra un agente de la Policía de Puerto Rico.

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En comunicado de prensa, la Uniformada identificó al imputado como Giovanni Rivera Pérez, alias “El Giova”, de 33 años de edad.

En comunicado de prensa, la Policía indicó que los hechos ocurrieron en horas de la madrugada del sábado, 25 de julio de 2026, en la cafetería Eco Bar ubicada, en la calle Cambija, en Rincón.

De acuerdo con la investigación, el imputado llegó al establecimiento “portando un arma blanca y a su vez mostrando una conducta agresiva, golpeó con fuerza una mesa utilizando un cuchillo, donde se encontraban sentados dos clientes”.

“Ante la situación, el agente Pérez, de la Policía de Puerto Rico, se identificó como agente del orden público e intervino de inmediato, logrando ocupar el cuchillo y una funda”, apuntó el comunicado.

“Posteriormente, la persona abandonó el lugar tras manifestarle al agente: ‘Arréstame’. Minutos después, regresó al establecimiento de manera hostil y desafiante, confrontó nuevamente al agente Pérez y le hizo amenazas de muerte, por lo que fue arrestado luego de que se le leyeran las advertencias de ley”, agregó.

Tras evaluar la prueba contra Giovanni Rivera Pérez, la jueza Dinorah Mártir Hau determinó causa y le fijó una fianza de $10,000.
Tras evaluar la prueba contra Giovanni Rivera Pérez, la jueza Dinorah Mártir Hau determinó causa y le fijó una fianza de $10,000. (Suministrada)

El caso se consultó con la fiscal Diana Méndez Mercado, quien instruyó la radicación de los cargos por el articulo 245 Empleo de Violencia o Intimidación contra la Autoridad Pública (intimidación y amenaza) del código penal.

Tras evaluar la prueba, la jueza Dinorah Mártir Hau determinó causa y le fijó una fianza de $10,000.

Al no prestarla, fue ingresado al Complejo Correccional de Ponce.

La investigación fue trabajada por el Sargento Javier Negrón González dirigidos por el teniente Juan A. González Martínez, comandante de Rincón.

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Policía de Puerto RicoArrestosAmenaza de muerteBreaking News
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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