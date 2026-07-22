Operación “Impacto Total”: Policía detiene a 80 personas y actúa contra cuatro sospechosos de asesinato

La Policía informó este miércoles que al menos 80 personas han sido arrestadas como parte de la Operación “Impacto Total”, una ofensiva que se desarrolla simultáneamente en los 78 municipios y que también permitió intervenir con cuatro sospechosos de asesinatos ocurridos este año.

El superintendente de la Policía, Joseph González, indicó que el saldo es preliminar, debido a que los operativos continuaban mientras se llevaba a cabo la conferencia de prensa.

Hasta ese momento, las autoridades habían arrestado a 74 adultos y seis menores, diligenciado 52 allanamientos y ocupado 14 armas de fuego.

Los agentes también confiscaron 1,662 municiones, 53 cargadores, 10 vehículos y alrededor de $23,000 en efectivo, además de cantidades que la Policía describió como “significativas” de heroína, “crack”, cocaína, marihuana, fentanilo y otras sustancias controladas.

“Lo llamamos ‘Impacto Total’ porque su alcance es precisamente ese: total”, expresó González.

El funcionario explicó que la iniciativa integra los recursos investigativos y operacionales de la Policía con el apoyo de agencias federales y cuerpos municipales.

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“No esperamos a que ocurra un crimen para actuar. Identificamos a quienes generan violencia, intervenimos con ellos, ocupamos las armas ilegales e impactamos organizaciones criminales”, sostuvo.

González aseguró que la Policía ha ocupado más de 1,300 armas de fuego en lo que va de año.

Por su parte, el superintendente auxiliar de Operaciones Especiales, el coronel Carlos Cruz Burgos, informó que durante los operativos se intervino con cuatro personas sospechosas de asesinatos recientes.

“Luego que esta evidencia se someta al Instituto de Ciencias Forenses, esperamos eventualmente que varios asesinatos sean esclarecidos”, manifestó.

Como parte de los trabajos, las autoridades arrestaron en Orlando, Florida, con el apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, a Javier Núñez Arriaga, conocido como “el Calvo”, quien permanecía prófugo.

Contra Núñez Arriaga pesaba una orden de arresto con una fianza de $1.8 millones por el asesinato de Richard Ortiz Fernández, de 39 años, ocurrido el 6 de enero de 2025 en Coamo, informó el coronel.

“¿Qué fue eso?”: así se vivió un simulacro de tirador activo en universidad de Río Grande "¡Suelta el arma!". Así se realizó el ejercicio en NUC University, en colaboración con la Policía, el municipio de Río Grande y el Negociado de Bomberos.

Refuerzan vigilancia durante el fin de semana largo

La Policía también reforzará su presencia en las carreteras, costas y áreas turísticas durante el fin de semana largo por la conmemoración del Día de la Constitución de Puerto Rico.

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El superintendente asociado, el coronel Orlando Rivera Lebrón, indicó que el plan de trabajo se extenderá por las 13 áreas policíacas e incorporará a las unidades investigativas.

FURA mantendrá vigilancia marítima y aérea, mientras el Negociado de Patrullas de Carreteras tendrá presencia en las principales vías del país.

Rivera Lebrón explicó que los agentes se concentrarán en prevenir accidentes fatales e intervenir con conductores que manejen bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

“Exhortamos al pueblo de Puerto Rico a que esta festividad de fin de semana largo, prácticamente a la culminación del verano, se lleve a cabo de una manera ordenada”, expresó.