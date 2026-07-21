Allanamientos de la Policía dejan múltiples arrestados en cuatro municipios

La Policía encabeza este martes una serie de allanamientos que han dejado múltiples arrestados en cuatro municipios.

Según el director de la División de Inteligencia y Arrestos de la Policía, Joey Fontánez, las intervenciones se llevaban a cabo en San Juan, Fajardo, Guayama y Carolina.

A eso de las 6:00 de la mañana, se habían detenido un total de 10 personas, entre las cuales había ocho hombres y dos mujeres, entre las edades de 18 a 30 años. También dijo que una de las personas era de estatus migratorio no definido.

Una de las intervenciones, en San Juan, fue en el residencial Monte Hatillo en Río Piedras, donde detuvieron a dos personas.

“En este residencial Monte Hatillo se han ocupado rifles, bastante sustancias como cocaína, marihuana, heroína... Tenemos gran cantidad de parafernalia”, dijo Fontánez, en entrevista en la escena con TeleOnce. “Tenemos dos personas arrestadas”.

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