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Allanamientos de la Policía dejan múltiples arrestados en cuatro municipios

En las intervenciones también participan antes de la agencia federal ICE-HSI

21 de julio de 2026 - 6:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía, con agentes de ICE-HSI, diligenciaron órdenes de allanamiento en San Juan y en otros tres municipios. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía encabeza este martes una serie de allanamientos que han dejado múltiples arrestados en cuatro municipios.

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Según el director de la División de Inteligencia y Arrestos de la Policía, Joey Fontánez, las intervenciones se llevaban a cabo en San Juan, Fajardo, Guayama y Carolina.

A eso de las 6:00 de la mañana, se habían detenido un total de 10 personas, entre las cuales había ocho hombres y dos mujeres, entre las edades de 18 a 30 años. También dijo que una de las personas era de estatus migratorio no definido.

Una de las intervenciones, en San Juan, fue en el residencial Monte Hatillo en Río Piedras, donde detuvieron a dos personas.

“En este residencial Monte Hatillo se han ocupado rifles, bastante sustancias como cocaína, marihuana, heroína... Tenemos gran cantidad de parafernalia”, dijo Fontánez, en entrevista en la escena con TeleOnce. “Tenemos dos personas arrestadas”.

Agregó que en el operativo también había personal del Departamento de la Vivienda para verificar al menos dos apartamentos vacantes en el residencial.

Destacó, además, que cuentan con la presencia de agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI).

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAllanamientosArrestosICE-HSI
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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