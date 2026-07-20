Hombre muere baleado frente a una farmacia en Hatillo

Un hombre murió baleado la tarde de este lunes frente a la Farmacia Campo Alegre, ubicada en la PR-130, en Hatillo, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, el Sistema de Emergencias 9-1-1 recibió, a las 2:18 p.m., una llamada que alertó sobre disparos y una persona presuntamente herida de bala durante un altercado, cuyas circunstancias permanecen bajo investigación.

Policías municipales llegaron inicialmente a la escena, donde encontraron al hombre sin vida.

Según los uniformados, al momento no se descarta que el fallecido fuera un presunto asaltante que intentó cometer un robo en el área, aunque esa versión forma parte de la pesquisa.

También se informó que una persona permanece bajo custodia de las autoridades por estos hechos.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo asumieron la investigación junto al fiscal de turno.