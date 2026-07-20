Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
20 de julio de 2026
89°Bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre muere baleado frente a una farmacia en Hatillo

No se descarta que el fallecido fuera un presunto asaltante, aunque la pesquisa está en desarrollo

20 de julio de 2026 - 3:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía no descarta que el fallecido estuviera involucrado en un presunto intento de robo. (david.villafane@gfrmedia.com)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Un hombre murió baleado la tarde de este lunes frente a la Farmacia Campo Alegre, ubicada en la PR-130, en Hatillo, informó la Policía.

RELACIONADAS

De acuerdo con la información preliminar, el Sistema de Emergencias 9-1-1 recibió, a las 2:18 p.m., una llamada que alertó sobre disparos y una persona presuntamente herida de bala durante un altercado, cuyas circunstancias permanecen bajo investigación.

Policías municipales llegaron inicialmente a la escena, donde encontraron al hombre sin vida.

Según los uniformados, al momento no se descarta que el fallecido fuera un presunto asaltante que intentó cometer un robo en el área, aunque esa versión forma parte de la pesquisa.

También se informó que una persona permanece bajo custodia de las autoridades por estos hechos.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo asumieron la investigación junto al fiscal de turno.

Mantente conectado a El Nuevo Día para la ampliación de esta noticia.

Tags
AsesinatosHatilloPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Florencia García Melazzo
Florencia García MelazzoArrow Icon
Periodista de Breaking News
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 20 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: