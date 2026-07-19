Muere hombre encontrado herido de bala durante respuesta a incendio residencial en Bayamón

Un hombre que fue encontrado con una herida de bala en la cabeza en el exterior de una residencia en llamas en Bayamón falleció en la noche de este sábado, confirmó la Policía.

El capitán Raúl Negrón, director del Cuerpo de investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, explicó a El Nuevo Día que el hombre de 53 años, supuestamente, discutió con su pareja, quien se marchó de la residencia ubicada en la urbanización Mirabella Village.

“Finalmente murió mientras era atendido en el Centro Médico. Aparentemente tuvo unas diferencias con su pareja y tomó la decisión de quemar a casa y luego privarse de la vida utilizando un arma de fuego”, indicó Negrón a El Nuevo Día, quien dijo que la pareja no se encontraba en la residencia al momento de los hechos.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 , recibida a las 2:15 p.m., alertó a las autoridades sobre un incendio residencial. Las unidades de la Policía, del Negociado del Cuerpo de Bomberos y del Negociado de Emergencias Médicas encontraron el cuerpo del hombre en el exterior de la casa.

PUBLICIDAD

Negrón señaló que el hombre, quien residía en la casa objeto del fuego, tenía licencia para portar armas de fuego. El oficial no reveló el modelo ni calibre del arma utilizada.

Asimismo, se reservó la identidad del hombre hasta tanto el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) realice el proceso oficial de autopsia e identificación.

El director del CIC de Bayamón añadió que el incendio fue controlado por los bomberos rápidamente y que las residencias contiguas no fueron afectadas por las llamas.

No se registraron personas heridas a consecuencia del fuego residencial.

“Estamos manejando el caso como un suicidio, ya que en ningún momento hubo una agresión contra la pareja”, indicó Negrón.