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Muere hombre encontrado herido de bala durante respuesta a incendio residencial en Bayamón

El hombre, supuestamente, inició el fuego tras una discusión con su pareja

18 de julio de 2026 - 6:31 PM

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El hombre que fue encontrado en la tarde del sábado con una herida de bala en la cabeza frente a una residencia en llamas, murió mientras era atendido en el Centro Médico. (Alex Figueroa Cancel)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre que fue encontrado con una herida de bala en la cabeza en el exterior de una residencia en llamas en Bayamón falleció en la noche de este sábado, confirmó la Policía.

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El capitán Raúl Negrón, director del Cuerpo de investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, explicó a El Nuevo Día que el hombre de 53 años, supuestamente, discutió con su pareja, quien se marchó de la residencia ubicada en la urbanización Mirabella Village.

“Finalmente murió mientras era atendido en el Centro Médico. Aparentemente tuvo unas diferencias con su pareja y tomó la decisión de quemar a casa y luego privarse de la vida utilizando un arma de fuego”, indicó Negrón a El Nuevo Día, quien dijo que la pareja no se encontraba en la residencia al momento de los hechos.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 , recibida a las 2:15 p.m., alertó a las autoridades sobre un incendio residencial. Las unidades de la Policía, del Negociado del Cuerpo de Bomberos y del Negociado de Emergencias Médicas encontraron el cuerpo del hombre en el exterior de la casa.

Negrón señaló que el hombre, quien residía en la casa objeto del fuego, tenía licencia para portar armas de fuego. El oficial no reveló el modelo ni calibre del arma utilizada.

Asimismo, se reservó la identidad del hombre hasta tanto el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) realice el proceso oficial de autopsia e identificación.

El director del CIC de Bayamón añadió que el incendio fue controlado por los bomberos rápidamente y que las residencias contiguas no fueron afectadas por las llamas.

No se registraron personas heridas a consecuencia del fuego residencial.

“Estamos manejando el caso como un suicidio, ya que en ningún momento hubo una agresión contra la pareja”, indicó Negrón.

La División de Homicidios del CIC de Bayamón está a cargo de la pesquisa.

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Breaking NewsBayamónCICPolicía de Puerto RicoIncendiosHeridosHeridos de balaBomberos de Puerto RicoCuerpo de Emergencias Médicas
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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