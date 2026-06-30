Bomberos atienden un incendio forestal en Carolina

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos trabaja este martes en la extinción de un incendio forestal reportado en la PR-853, en el barrio Barrazas, en Carolina.

Así lo confirmó a El Nuevo Día la portavoz de Bomberos, Ivonne Rosario.

Rosario sostuvo que la información es preliminar y que se encontraba corroborando si fue necesario desalojar alguna comunidad cercana al área afectada.

Unidades de Carolina, Canóvanas y Fajardo se encuentran en la escena atendiendo el incendio.