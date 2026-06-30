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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cuatro enmascarados con armas de fuego asaltan estación de gasolina en Salinas

Los individuos se apropiaron de dinero en efectivo y mercancía del establecimiento

30 de junio de 2026 - 10:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La propiedad hurtada y los daños fueron valorados en aproximadamente $1,000. Según la Uniformada, nadie resultó herido durante el robo. (Itzel Rivera)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Cuatro individuos enmascarados y armados asaltaron, en la madrugada de este martes, una estación de gasolina Gulf ubicada en la PR-3, kilómetro 160.4, en Salinas, informó la Policía.

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De acuerdo con la información preliminar, la querellante se encontraba trabajando dentro del establecimiento cuando los asaltantes irrumpieron y se apropiaron de aproximadamente $300 en efectivo y mercancía.

La Policía indicó que los individuos también ocasionaron daños al celular de la empleada.

La propiedad hurtada y los daños fueron valorados en aproximadamente $1,000. Según la Uniformada, nadie resultó herido durante el robo.

La investigación inicial estuvo a cargo del agente José de Jesús, adscrito al Distrito de Salinas, quien refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRobos
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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