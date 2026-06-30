Cuatro enmascarados con armas de fuego asaltan estación de gasolina en Salinas

Cuatro individuos enmascarados y armados asaltaron, en la madrugada de este martes, una estación de gasolina Gulf ubicada en la PR-3, kilómetro 160.4, en Salinas, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, la querellante se encontraba trabajando dentro del establecimiento cuando los asaltantes irrumpieron y se apropiaron de aproximadamente $300 en efectivo y mercancía.

La Policía indicó que los individuos también ocasionaron daños al celular de la empleada.

La propiedad hurtada y los daños fueron valorados en aproximadamente $1,000. Según la Uniformada, nadie resultó herido durante el robo.