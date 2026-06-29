Asesinan a tiros a hombre en carretera de Canóvanas
La Policía investiga la violenta escena que se registró a eso de la 1:40 p.m. en el barrio Cambalache
29 de junio de 2026 - 2:45 PM
29 de junio de 2026 - 2:45 PM
Un hombre fue asesinado a balazos en la tarde de este lunes en la carretera PR-962, en el barrio Cambalache de Canóvanas, informó la Policía de Puerto Rico.
Según el informe preliminar, agentes del Distrito de Canóvanas recibieron una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertaba sobre detonaciones en el área. Al llegar a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala, las cuales le causaron la muerte en el acto.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades.
El caso está a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en coordinación con el fiscal de turno.
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