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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a tiros a hombre en carretera de Canóvanas

La Policía investiga la violenta escena que se registró a eso de la 1:40 p.m. en el barrio Cambalache

29 de junio de 2026 - 2:45 PM

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Escena de un crimen en una foto de archivo.
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina se hizo cargo de la investigación. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre fue asesinado a balazos en la tarde de este lunes en la carretera PR-962, en el barrio Cambalache de Canóvanas, informó la Policía de Puerto Rico.

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Según el informe preliminar, agentes del Distrito de Canóvanas recibieron una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertaba sobre detonaciones en el área. Al llegar a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala, las cuales le causaron la muerte en el acto.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades.

El caso está a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en coordinación con el fiscal de turno.

Javier M. Umpierre Escalante: imputado de causar la muerte de Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. Tiene una fianza de $1,602,000 y es buscado desde el 9 de septiembre de 2021.Juan Santos Rivera: imputado de causar la muerte de Jorge J. Rolón Alvarado en Aibonito. Tiene una fianza de $1,500,000 y es buscado desde el 12 de julio de 2019.Jabdiel Cruz Cartagena: imputado de causar la muerte de Brian Bermúdez Martínez en Coamo. Tiene una fianza de $1,020,000 y es buscado desde el 8 de junio de 2026.
1 / 24 | ¿Los has visto? Estos son los 23 fugitivos buscados por asesinato. Javier M. Umpierre Escalante: imputado de causar la muerte de Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. Tiene una fianza de $1,602,000 y es buscado desde el 9 de septiembre de 2021. - Suministrada
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