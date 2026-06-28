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Fin de semana violento deja ocho asesinatos en Puerto Rico

Con los casos reportados entre viernes y domingo, Puerto Rico acumula 242 asesinatos en lo que va de 2026, 24 más que para la misma fecha del año pasado

28 de junio de 2026 - 6:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No bullet casings were found at the scene of the double crime, so police believe the men were executed elsewhere (GFR Media).
La jornada del sábado fue la más violenta, con cuatro homicidios reportados. (Archivo .)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Ocho asesinatos fueron reportados durante este fin de semana en distintos municipios de Puerto Rico, según el informe de novedades divulgado por la Policía.

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Con estos casos, la cifra de homicidios en la isla ascendió a 242 en lo que va de 2026, 24 más que los 218 registrados para la misma fecha del año pasado.

La jornada violenta comenzó el viernes con el hallazgo del cuerpo baleado de un hombre que no ha sido identificado en el barrio San Francisco de Arecibo. Más tarde, en la noche, se reportó un doble asesinato frente a la urbanización Santa Bárbara, en Gurabo, donde dos hombres murieron tras una balacera ocurrida en la carretera PR-189. Ambos permanecían sin identificar.

Javier M. Umpierre Escalante: imputado de causar la muerte de Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. Tiene una fianza de $1,602,000 y es buscado desde el 9 de septiembre de 2021.Juan Santos Rivera: imputado de causar la muerte de Jorge J. Rolón Alvarado en Aibonito. Tiene una fianza de $1,500,000 y es buscado desde el 12 de julio de 2019.Jabdiel Cruz Cartagena: imputado de causar la muerte de Brian Bermúdez Martínez en Coamo. Tiene una fianza de $1,020,000 y es buscado desde el 8 de junio de 2026.
1 / 24 | ¿Los has visto? Estos son los 23 fugitivos buscados por asesinato. Javier M. Umpierre Escalante: imputado de causar la muerte de Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. Tiene una fianza de $1,602,000 y es buscado desde el 9 de septiembre de 2021. - Suministrada

Durante la madrugada del sábado, un menor de 17 años, identificado como Jonathan Kidany Torres Jiménez, fue asesinado a tiros en el estacionamiento del residencial Meridian Tower, en Trujillo Alto. En la escena se ocuparon múltiples casquillos de bala, abastecedores y municiones.

Ese mismo día también fue asesinado Xavier Hernández Acevedo, de 34 años, cuyo cuerpo fue encontrado con múltiples heridas de bala sobre el pavimento de la carretera PR-682, en Barceloneta.

Horas más tarde, otro hombre que no había sido identificado fue hallado muerto con heridas de bala y arma blanca en una rotonda cercana a la avenida Jesús T. Piñero, en Hato Rey.

La séptima víctima fue Rubén A. Rodríguez Ocasio, de 51 años, quien fue baleado frente al negocio El Millenium, en Río Piedras. Aunque fue transportado a un hospital y luego referido al Centro Médico de Río Piedras en condición crítica, falleció a causa de las heridas.

La racha de homicidios continuó en la madrugada del domingo, cuando un hombre de entre 40 y 50 años, aún sin identificar, fue asesinado a tiros en la intersección de las calles Monserrate y Del Carmen, en Santurce.

Los ocho casos son investigados por las divisiones de homicidios de la Policía en sus respectivas regiones.

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