Se forma Cristóbal, la tercera tormenta tropical de la temporada en el Atlántico

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La tormenta tropical Cristóbal se formó este miércoles sobre el Atlántico subtropical central, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH). El sistema, anteriormente identificado como Invest 93L, tendría una vida corta y podría disiparse el jueves.

Cristóbal no se trata del Invest 92L, el sistema que permanece bajo vigilancia por sus posibles efectos indirectos en Puerto Rico, y que este miércoles mantenía una probabilidad de desarrollo tropical de 80%.

A las 3:00 p.m., el centro de Cristóbal se encontraba cerca de la latitud 36.7 grados norte y longitud 43.0 grados oeste, mientras se desplazaba rápidamente a unas 25 millas por hora (mph).

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El CNH indicó que se espera que más tarde este miércoles el sistema gire hacia el este-noreste y reduzca gradualmente su velocidad de traslación.

Cristóbal mantiene vientos máximos sostenidos de 45 mph, con ráfagas más fuertes. No hay vigilancias ni avisos costeros en efecto.

Según el CNH, la tormenta se encuentra entre una alta presión subtropical al sur y una cresta que se extiende sobre el centro del Atlántico hacia el noreste.

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A medida que continúe su desplazamiento, Cristóbal se moverá sobre aguas progresivamente más frías y encontrará aire más seco en niveles medios de la atmósfera, además de una mayor cizalladura del viento del norte.

Estas condiciones favorecerían un debilitamiento gradual, por lo que el CNH anticipa que el sistema tendrá una vida corta y se disipará el jueves.

Invest 92L continúa bajo vigilancia

Entretanto, el Invest 92L mantuvo este miércoles en 80% su probabilidad de desarrollo tropical durante las próximas 48 horas, mientras continúa avanzando por el Atlántico y podría convertirse en una depresión tropical en los próximos días.

La probabilidad representa un aumento frente al 60% que mantenía el sistema en el boletín de las 8:00 p.m. del martes. La posibilidad de formación durante los próximos siete días permanece también en 80%, según el informe de las 2:00 p.m. del CNH.

El disturbio consiste en una amplia zona de aguaceros y tronadas asociada a una onda tropical localizada a unas 950 millas al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde.

Las condiciones ambientales podrían favorecer una mayor organización durante los próximos días mientras se desplaza hacia el oeste y oeste-noroeste por el Atlántico central.

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Aunque las probabilidades de desarrollo han aumentado, todavía existe incertidumbre sobre su evolución y eventual trayectoria, por lo que es demasiado temprano para determinar qué impacto, si alguno, podría tener directamente sobre Puerto Rico.

La meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) Lee Ann Inglés Serrano explicó a El Nuevo Día que todavía faltan varios días para conocer con mayor certeza cómo evolucionará el sistema.

“El desarrollo final básicamente todavía está en veremos, claramente porque quedan varios días”, indicó Inglés Serrano.

Explicó que uno de los escenarios contempla que el sistema logre convertirse en una depresión tropical, lo que podría provocar variaciones en su trayectoria. También existe la posibilidad de que encuentre condiciones menos favorables más adelante y no consiga mantener su organización.