Arrestan a hombre que supuestamente amenazó a un policía con una jeringuilla llena de sangre

La jueza Alfrida Tomey Imbert, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra un hombre que supuestamente amenazó a un agente de la Policía con una jeringuilla llena de sangre en un incidente registrado en San Juan.

Héctor M. Rivera Rivera, de 37 años, enfrenta cargos por uso y/o posesión de un arma blanca, distribución de sustancias controladas, empleo de violencia y/o intimidación contra la autoridad pública y agresión.

Tomey Imbert encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $40,000 que Rivera Rivera no prestó. El imputado permanecerá bajo custodia hasta la celebración de la vista preliminar, cuya fecha no fue revelada.

Según la investigación realizada por agentes de la División de Drogas Metropolitana, los hechos ocurrieron el lunes, 10 de agosto, a las 3:35 p.m., durante una intervención en la entrada del residencial López Sicardó en Río Piedras.