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Arrestan a hombre que supuestamente amenazó a un policía con una jeringuilla llena de sangre

Héctor M. Rivera Rivera no prestó la fianza impuesta de $40,000

12 de agosto de 2026 - 4:00 PM

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Héctor Rivera Rivera fue arrestado durante una intervención en la entrada del residencial López Sicardó. (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La jueza Alfrida Tomey Imbert, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra un hombre que supuestamente amenazó a un agente de la Policía con una jeringuilla llena de sangre en un incidente registrado en San Juan.

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Héctor M. Rivera Rivera, de 37 años, enfrenta cargos por uso y/o posesión de un arma blanca, distribución de sustancias controladas, empleo de violencia y/o intimidación contra la autoridad pública y agresión.

Tomey Imbert encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $40,000 que Rivera Rivera no prestó. El imputado permanecerá bajo custodia hasta la celebración de la vista preliminar, cuya fecha no fue revelada.

Según la investigación realizada por agentes de la División de Drogas Metropolitana, los hechos ocurrieron el lunes, 10 de agosto, a las 3:35 p.m., durante una intervención en la entrada del residencial López Sicardó en Río Piedras.

El informe preliminar resaltó que Rivera Rivera, supuestamente, se tornó combativo durante la intervención y amenazó al agente con una jeringuilla que contenía sangre.

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Policía de Puerto RicoRío PiedrasBreaking NewsCICMunicipio de San JuanTribunal de San JuanResidenciales públicos
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