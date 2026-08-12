Sindicatos piden al Departamento de Educación ajustar horarios en escuelas bajo racionamiento

Cuatro organizaciones sindicales solicitaron este miércoles al Departamento de Educación (DE) que ajuste el horario en aquellas escuelas públicas bajo racionamiento de agua debido a los episodios de calor extremo que han caracterizado los pasados meses.

“Obligan a los estudiantes a permanecer en los salones sin aire acondicionado, porque, aunque hay aire acondicionado, hay problema de energía eléctrica por las subestaciones y demás, y no se han podido conectar. Hay una lista extensa de escuelas que están pasando por esa situación”, denunció Israel Marrero, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT).

A ese reclamo, se unieron la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (ÚNETE) y el Comité Timón de Padres y Madres de Educación Especial, que denunciaron, además, que la reducción de personal, este año fiscal, representa un riesgo para la salud y seguridad de las comunidades escolares.

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Se refirieron a que alrededor de 600 guardias de seguridad de la compañía Genesis Security, al igual que 1,200 conserjes del DE, fueron despedidos a causa de recortes presupuestarios en la agencia.

“No se puede pretender que las escuelas funcionen como si las condiciones fueran normales en medio de una emergencia por falta de agua y temperaturas extremas. El Departamento tiene la responsabilidad de garantizar condiciones seguras y salubres para nuestros estudiantes y para quienes trabajan todos los días en las escuelas”, expresó la presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez.

El secretario del DE, Eliezer Ramos Parés, argumentó que las decisiones y medidas que toma la agencia están dirigidas a proteger la educación y bienestar de los estudiantes. Mencionó que, a pesar del recorte en los empleados de mantenimiento, planifica aumentar la plantilla de estos trabajadores, además de adquirir e instalar cisternas para aplacar los efectos del racionamiento en los planteles.

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“Hemos sido claros y transparentes sobre los retos fiscales que enfrenta el Departamento y que, en ocasiones, limitan nuestra capacidad para atender algunas de sus peticiones en la forma o el tiempo que todos quisiéramos”, expresó el funcionario por escrito.

De acuerdo a los grupos sindicales, la reducción de personal ya ha tenido efectos en los planteles, como la falta de limpieza diaria en los salones, baños y áreas comunes de la institución.

“En plena crisis de agua, es inaceptable que tengamos menor capacidad de garantizar limpieza, higiene y seguridad en las escuelas. Ya tenemos escuelas donde no hay personal suficiente para limpiar diariamente todos los espacios. A eso, se suma el calor extremo y planteles donde existen acondicionadores de aire que ni siquiera pueden utilizarse porque no cuentan con la infraestructura eléctrica necesaria”, sostuvo Emilio Nieves, presidente de ÚNETE.

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A esto, también se suma la incertidumbre respecto a la contratación de 4,000 asistentes de servicio (T1) a estudiantes del Programa de Educación Especial, cuyos acuerdos culminan en octubre.

“No podemos hablar de garantizar los derechos de nuestros niños y niñas de Educación Especial mientras se mantiene en incertidumbre al personal que les brinda apoyo todos los días”, afirmó, por su parte, la portavoz del Comité Timón, Carmen Warren.