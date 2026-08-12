Cancelan advertencia de inundaciones para varios municipios que experimentaron fuertes aguaceros

1 / 27 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento

Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema.

Alejandro Granadillo