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Cancelan advertencia de inundaciones para varios municipios que experimentaron fuertes aguaceros

La lluvia fue provocada por el paso de una onda tropical por la región

12 de agosto de 2026 - 2:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo con la agencia meteorológica, a la 1:13 p.m., el radar Doppler registró lluvias intensas asociadas a tronadas. (Carlos Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) canceló este miércoles una advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico que había activado luego de que varias zonas experimentan fuertes aguaceros tras el paso de una onda tropical y debido a la presencia de humedad en la región.

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Según la dependencia federal, los pueblos que estuvieron bajo la advertencia fueron:

  • Aguada, Aguadilla, Añasco, Moca y Rincón: hasta las 4:15 p.m.
  • Adjuntas, Camuy, Isabela, Lares, Las Marias, Quebradillas, San Sebastian y Utuado: hasta ls 4:00 p.m.

De acuerdo con la agencia meteorológica, a la 1:13 p.m., el radar Doppler registró lluvias intensas asociadas a tronadas.

Al menos tres pulgadas de lluvia cayeron en los municipios afectados.

Más temprano, la meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del SNM, explicó a El Nuevo Día que, aunque el eje de la onda ya se desplazó sobre la región, detrás permanece un amplio campo de humedad que continuará atravesando Puerto Rico durante el transcurso del día.

Para horas de la tarde, el foco de los aguaceros se concentraría principalmente desde el interior montañoso hacia el norte, particularmente en sectores comprendidos entre Utuado, Arecibo y Aguadilla.

Aunque no se descartan aguaceros en otras áreas, la meteoróloga indicó que la actividad más fuerte debería concentrarse en esa zona.

Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema.El embalse entró en nivel de ajustes operacionales debido a la poca lluvia que ha caído en la zona prácticamente desde el inicio del 2026.Así lucen los embalses el viernes.
1 / 27 | 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo

Parte de la lluvia también pudiera alcanzar sectores de las cuencas de Carraízo y La Plata, aunque el SNM anticipa que cualquier beneficio sería limitado.

De acuerdo con Inglés Serrano, algunas áreas de la cuenca podrían recibir alrededor de una pulgada de lluvia, posiblemente un poco más de manera localizada, pero esas cantidades no serían suficientes para revertir las condiciones de sequía.

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Breaking NewsAdvertencia de inundacionesServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoLluvias
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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