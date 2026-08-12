Cancelan advertencia de inundaciones para varios municipios que experimentaron fuertes aguaceros
La lluvia fue provocada por el paso de una onda tropical por la región
12 de agosto de 2026 - 2:04 PM
12 de agosto de 2026 - 2:04 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) canceló este miércoles una advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico que había activado luego de que varias zonas experimentan fuertes aguaceros tras el paso de una onda tropical y debido a la presencia de humedad en la región.
Según la dependencia federal, los pueblos que estuvieron bajo la advertencia fueron:
[August 12th]— NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 12, 2026
A strong thunderstorm will impact Adjuntas and nearby municipalities until 4 PM AST.
Una tronada fuerte impactará Adjuntas y municipios aledaños hasta la 4 PM AST.#prwx pic.twitter.com/uet08zRWlN
De acuerdo con la agencia meteorológica, a la 1:13 p.m., el radar Doppler registró lluvias intensas asociadas a tronadas.
Al menos tres pulgadas de lluvia cayeron en los municipios afectados.
Más temprano, la meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del SNM, explicó a El Nuevo Día que, aunque el eje de la onda ya se desplazó sobre la región, detrás permanece un amplio campo de humedad que continuará atravesando Puerto Rico durante el transcurso del día.
Para horas de la tarde, el foco de los aguaceros se concentraría principalmente desde el interior montañoso hacia el norte, particularmente en sectores comprendidos entre Utuado, Arecibo y Aguadilla.
Aunque no se descartan aguaceros en otras áreas, la meteoróloga indicó que la actividad más fuerte debería concentrarse en esa zona.
Parte de la lluvia también pudiera alcanzar sectores de las cuencas de Carraízo y La Plata, aunque el SNM anticipa que cualquier beneficio sería limitado.
De acuerdo con Inglés Serrano, algunas áreas de la cuenca podrían recibir alrededor de una pulgada de lluvia, posiblemente un poco más de manera localizada, pero esas cantidades no serían suficientes para revertir las condiciones de sequía.
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