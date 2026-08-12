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Rescatan con vida a Kiara, la perrita que quedó atrapada en un quinto piso tras el terremoto en Colombia

Durante más de 24 horas, bomberos trabajaron con cuerdas y equipos especializados para llegar hasta ella

12 de agosto de 2026 - 5:06 PM

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La perrita de dos años acababa de ser adoptada apenas cuatro días antes del terremoto en Cali. (La Nación Argentina / GDA)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La imagen de Kiara, una perrita sata de dos años que había sido adoptada apenas cuatro días antes del terremoto en Colombia, dio la vuelta al mundo.

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Su figura, atrapada en el quinto piso de un edificio semicolapsado en Dosquebradas, Risaralda, se convirtió en símbolo del drama que viven cientos de familias y sus animales de compañía tras el sismo de magnitud 7.4 que sacudió el centro y occidente de Colombia.

El video que se hizo viral fue conmovedor. En las imágenes se veía la imposibilidad de moverse de Kiara y su cara de angustia, pues cualquier movimiento podía hacerla caer.

El concejal de la ciudad, Héctor Hernández Tubón, relató cómo se conoció el caso. “En la tarea de revisar redes sociales y mirar los casos más urgentes nos llegó esa noticia. De inmediato nos dirigimos hasta el lugar y nos encontramos con esta escena tan desgarradora del animalito en un quinto o sexto piso, en una fachada sin pared, en un edificio semicolapsado”.

La operación de rescate fue maratónica. Durante más de 24 horas, los bomberos de Dosquebradas trabajaron con cuerdas y equipos especializados para llegar hasta Kiara.

“Fue toda una operación muy compleja, donde hicieron un ingreso desde alturas mientras otro equipo estaba afuera informando cómo se veía la estructura. Con un final muy feliz, en medio de esta tristeza, esto nos llena el corazón”, explicó Hernández.

Kiara no estaba sola. En el mismo operativo se logró salvar a otro perro que permanecía atrapado en el edificio. Ambos fueron entregados a sus familias, en un reencuentro que el concejal calificó como “algo muy emotivo, que nos dio energía para continuar en medio de esta situación tan difícil y desgastante emocionalmente”.

Más animales afectados

La historia de Kiara es apenas una de las muchas que se han registrado en Pereira y Dosquebradas.

Hernández reconoció que no existe una estadística consolidada, pero aseguró que “de los casos que nos han reportado, 10 han vuelto con su familia”.

Otros animales no han tenido la misma suerte. Algunos murieron al lanzarse desde pisos altos durante el terremoto, mientras que varios permanecen desaparecidos bajo los escombros.

“Estamos esperando que llegue un equipo de Brasil especializado en búsqueda y rescate de animales, porque la estructura está muy débil y en cualquier momento puede colapsar”, dijo el concejal.

Los gatos representan otro desafío, pues al esconderse, su rescate se vuelve más difícil.

Por eso, las autoridades locales y organizaciones como Adóptame Pereira han pedido solidaridad a los vecinos para acoger temporalmente a los animales encontrados, mientras sus familias logran ubicarse.

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PerrosRescates de emergenciaRescate de animalesTerremotos en el mundoTerremotosColombiaBreaking News
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La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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