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Bart, el perro rescatista que ayudó a salvar a dos niños atrapados bajo los escombros en Venezuela

El animal permitió orientar las labores de excavación de las brigadas argentinas que culminaron con el rescate

30 de junio de 2026 - 9:25 PM

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Finalizada la operación, Bart recibió un reconocimiento de las autoridades venezolanas (La Nación Argentina / GDA)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

En medio de las tareas contrarreloj para encontrar sobrevivientes tras el devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela, un perro rescatista argentino fue clave para localizar con vida a dos menores atrapados bajo los escombros de un edificio colapsado.

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Según informó el Ministerio de Defensa de Argentina, Bart, uno de los perros del contingente argentino desplegado en Venezuela, participó del operativo junto con su guía, el agente civil Cristian Giroti, integrante de la Agrupación Perros de Guerra de la Armada Argentina.

De acuerdo con la cartera de Defensa, el binomio fue convocado de urgencia por personal de Protección Civil de Venezuela luego de que se confirmara la posible presencia de personas con vida en una estructura derrumbada.

“Bart ingresó por un túnel abierto entre los escombros y marcó presencia positiva, permitiendo orientar la búsqueda y las tareas de excavación hacia el lugar correcto”, señaló el Ministerio de Defensa argentino en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Gracias a esa intervención, los rescatistas lograron hallar con vida a dos menores, indicó la dependencia oficial.

El Ministerio sostuvo además que “la intervención del binomio argentino fue fundamental para contribuir al rescate de los dos menores y fue reconocida por las autoridades venezolanas presentes en el lugar”. En otra publicación, destacó el trabajo de los infantes de marina argentinos durante las tareas de búsqueda y rescate y afirmó que el hallazgo de los menores fue posible gracias a Bart, que permitió redireccionar la búsqueda y orientar la excavación hacia el lugar correcto.

Finalizada la operación, Bart recibió un reconocimiento de las autoridades venezolanas en agradecimiento por su desempeño, según informó el Ministerio.

El presidente de Argentina, Javier Milei, también reaccionó al rescate. “Orgullo nacional”, escribió en la red social X al compartir la publicación del Ministerio de Defensa.

El rescate ocurrió mientras los equipos de emergencia continúan trabajando entre las ruinas que dejaron los terremotos del pasado miércoles, que han provocado cerca de 1,500 muertes y una extensa destrucción, especialmente en el estado de La Guaira, el más afectado por el desastre.

Este lunes, un nuevo sismo de magnitud 4.6 volvió a sacudir la región centro-norte de Venezuela, aunque hasta el momento no se reportaron nuevas víctimas ni daños importantes. Las réplicas mantienen en alerta a la población y obligan a los rescatistas a trabajar en condiciones de riesgo mientras prosigue la búsqueda de sobrevivientes.

Rescatistas pudieron sacar a Moisés Calzadilla, de 11 años, de los escombros, tres días después de los terremotos en la Guaria, Venezuela.Arkelis Izaguirre (der) busca su hermano Manuel entre los escombros del edificio colapsado en La Guaira, Venezuela.Sobrevivientes acampan afuera de su edificio de apartamentos, tres días después de los terremotos en La Guiara Venezuela.
1 / 15 | En imágenes: rescate entre ruinas tras los devastadores terremotos en Venezuela. Rescatistas pudieron sacar a Moisés Calzadilla, de 11 años, de los escombros, tres días después de los terremotos en la Guaria, Venezuela. - The Associated Press

El Ministerio de Defensa argentino indicó que el primer contingente de militares especializados continúa desplegado junto con las autoridades venezolanas y equipos internacionales en labores de búsqueda, asistencia y apoyo a la respuesta humanitaria, “con un objetivo que guía cada esfuerzo: salvar vidas”.

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PerrosTerremotosVenezuelaBreaking NewsArgentina
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