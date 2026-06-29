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En suelo venezolano siete respondedores de la Guardia Nacional de Puerto Rico

Recibieron el visto bueno federal para viajar al país sudamericano, afectado por dos terremotos catastróficos

29 de junio de 2026 - 3:34 PM

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La secretaria de Estado, Rosachely Rivera, dijo que continúan con el proceso de recogido de suministros. (Ramon "Tonito" Zayas)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Siete respondedores puertorriqueños de la Guardia Nacional arribaron este lunes a Venezuela luego de recibir el aval del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos para sumarse a las gestiones de búsqueda y rescate en el país sudamericano, sacudido por dos terremotos catastróficos el pasado miércoles.

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Ya la Guardia Nacional tiene siete respondedores en Venezuela, puertorriqueños. Y hay 15, del mismo grupo, que siguen en espera de órdenes federales, alertados, que siguen en la base Muñiz y pudieran salir en cualquier momento. Ya tenemos personal de la Guardia Nacional de Puerto Rico en Venezuela”, expresó la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

El ayudante general de la Guardia Nacional, Carlos J. Rivera Román, precisó, por su parte, que los siete respondedores movilizados pertenecen al Grupo de Respuesta a Contingencia de la Guardia Nacional Aérea.

“Son de la Guardia Nacional, pero salen bajo órdenes federales para unirse a un grupo de contingencia de la Fuerza Aérea activa del Comando Sur, que estaba saliendo, y ellos (los respondedores) se unieron”, explicó el militar.

En cuanto a los 15 respondedores que aguardan en la Base Aérea Muñiz, en Carolina, el coronel dijo que su salida depende de la directriz del gobierno federal. “Puede ser que no suceda tampoco. Pudiera pasar, como no pudiera pasar”, indicó.

El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Arthur Garffer, había explicado el domingo que la operación de asistencia a Venezuela era coordinada por el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos como parte de un operativo de asistencia humanitaria".

“(Los respondedores) se fueron bajo órdenes militares. Ellos son soldados. No son civiles, no son rescatistas civiles”, dijo Garffer, en entrevista telefónica separada.

Explicó que, pese a que hay más recursos disponibles, el Comando Sur autoriza su salida de Puerto Rico para llegar a Venezuela a base de las necesidades.

“Ellos van a pedir lo que ellos necesitan”, puntualizó Garffer.

El gobierno de Venezuela ya está regresando equipos a sus destinos. Por ejemplo, un grupo de médicos de trauma de Austria fueron virados porque ellos (el gobierno venezolano) entiende que su sistema médico funciona. Todo eso es demanda. Es un país independiente. Ellos son los que deciden quiénes entran y quiénes no entran”, abundó.

El gobierno abrió este domingo centros de acopio para asistir a los damnificados de terremotos en Venezuela.Municipios, iglesias, empresas y organizaciones podrán integrar sus donativos al esfuerzo humanitario coordinado por el Departamento de Estado. En la foto la venezolana Yineth Mora trabajando como voluntaria.Voluntarias trabajan catalogando los artículos comestibles.
1 / 13 | FOTOS: Así se van llenando los centros de acopios en la Isla para ayudar a Venezuela. El gobierno abrió este domingo centros de acopio para asistir a los damnificados de terremotos en Venezuela. - Ramon "Tonito" Zayas

Búsqueda de desaparecidos

De otra parte, la secretaria de Estado precisó que la Cruz Roja de Venezuela ha provisto un enlace para toda persona que, desde Puerto Rico, interese dar con el paradero de algún desaparecido. Puede acceder al enlace aquí. También puede llamar al 844-782-9441, informó.

“Ese enlace es superimportante porque es para personas que estén buscando familiares y amistades”, afirmó Rivera.

Respecto a los suministros, dijo que continúan con el proceso de acopio y todvía no tienen fecha para el envío.

“En eso, estamos trabajando con (la organización) Cáritas”, aseguró. “Estamos haciendo todo correctamente para que la ayuda pueda llegar donde tiene que llegar”, acentuó.

Los centros de acopio del gobierno fueron establecidos en el Estado Paquito Montaner (Ponce), Acrópolis Deportivo (Manatí), Estadio Isidoro García (Mayagüez), Coliseo Municipal Tomás Dones (Fajardo) y Coliseo Mario “Quijote” Morales (Guaynabo) y el Centro de Usos Múltiples de Patillas.

Un campamento improvisado en el estacionamiento de una farmacia y dos baños para cientos de personas, así sobrevive uno de los muchos grupos de damnificados que sigue sin protección en el estado La Guaira.En esta zona llamada Catia La Mar, una de las más afectadas por los sismos, los damnificados se organizan para mantener los únicos baños disponibles, que les presta la farmacia cercana. Personas acampan en una cancha deportiva en Caracas.
1 / 18 | FOTOS: Sin baños ni casas tras los terremotos en Venezuela. Un campamento improvisado en el estacionamiento de una farmacia y dos baños para cientos de personas, así sobrevive uno de los muchos grupos de damnificados que sigue sin protección en el estado La Guaira. - The Associated Press
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VenezuelaRosachely RiveraGuardia NacionalGuardia Nacional de Puerto RicoTerremotosAyuda humanitaria
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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