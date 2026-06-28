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Puerto Rico espera por el Comando Sur del Ejército para conocer movilización a Venezuela

A cuatro días de los terremotos, el secretario de Seguridad, Arturo Garffer, informó que esperan por las instrucciones federales

28 de junio de 2026 - 12:25 PM

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A diferencia de cuando rescatistas de Puerto Rico viajaron a República Dominicana por el colapso de la discoteca Jet Set, el gobierno de Estados Unidos está coordinando la respuesta por los terremotos a Venezuela. (Carlos Giusti/Staff)
El Nuevo Día
Por El Nuevo Día

El gobierno de Puerto Rico esperaba por instrucciones federales para conocer cuándo se movilizarán los recursos disponibles para ayudar en las labores de búsqueda y rescate de víctimas de los terremotos en Venezuela.

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El secretario de Seguridad Pública, Arturo Garfer, informó que a diferencia de cuando se enviaron rescatistas directamente a República Dominicana, tras el colapso de la discoteca Jet Set el año pasado, en esta ocasión el Departamento de Estado federal tomó control de toda la coordinación del gobierno de Estados Unidos, los estados y territorios.

Agregó que desde el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos avisarán los recursos que serán movilizados.

“El Departamento de Guerra toma control de la ejecución de la asistencia humanitaria de los esfuerzos de asistencia humanitaria”, indicó Garffer.

Imágenes aéras muestran la devastación en La Guaira en Venezuela. El estado de la Guaira, ubicado al norte de Venezuela, fue la zona más impactada por los terremotos de 7.2 y 7.5 que afectaron al país.Esta imagen satelital facilitada, tomada el 26 de junio de 2026 por Vantor, muestra una vista general de edificios —incluidas algunas estructuras colapsadas— en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, tras dos terremotos consecutivos.
1 / 15 | Imágenes satelitales y aéreas revelan la magnitud de la destrucción en Venezuela. Imágenes aéras muestran la devastación en La Guaira en Venezuela. - FEDERICO PARRA

Agregó que desde Puerto Rico ya enviaron la información para estar en la lista de potencial despliegue a Venezuela, con 45 rescatistas, 12 de Manejo de Emergencia y 33 de Bomberos, 10 paramédicos y un médico especializado en este tipo de trauma.

También tienen 18,000 libras de equipo de rescate y médico para ser transportado.

Varios países ya han enviado brigadas de personal para asistir en los esfuerzos de búsqueda y rescate en las áreas más afectadas por los terremotos.

Hasta ayer, sábado, las autoridades venezolanas habían reportado 1,430 personas fallecidas 3,238 personas heridas, así como 3,142 familias damnificadas.

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VenezuelaBreaking NewsEstados UnidosDepartamento de Seguridad PúblicaPuerto RicoLa FortalezaJenniffer González
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