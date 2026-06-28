Puerto Rico espera por el Comando Sur del Ejército para conocer movilización a Venezuela
A cuatro días de los terremotos, el secretario de Seguridad, Arturo Garffer, informó que esperan por las instrucciones federales
28 de junio de 2026 - 12:25 PM
28 de junio de 2026 - 12:25 PM
El gobierno de Puerto Rico esperaba por instrucciones federales para conocer cuándo se movilizarán los recursos disponibles para ayudar en las labores de búsqueda y rescate de víctimas de los terremotos en Venezuela.
El secretario de Seguridad Pública, Arturo Garfer, informó que a diferencia de cuando se enviaron rescatistas directamente a República Dominicana, tras el colapso de la discoteca Jet Set el año pasado, en esta ocasión el Departamento de Estado federal tomó control de toda la coordinación del gobierno de Estados Unidos, los estados y territorios.
Agregó que desde el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos avisarán los recursos que serán movilizados.
“El Departamento de Guerra toma control de la ejecución de la asistencia humanitaria de los esfuerzos de asistencia humanitaria”, indicó Garffer.
Agregó que desde Puerto Rico ya enviaron la información para estar en la lista de potencial despliegue a Venezuela, con 45 rescatistas, 12 de Manejo de Emergencia y 33 de Bomberos, 10 paramédicos y un médico especializado en este tipo de trauma.
También tienen 18,000 libras de equipo de rescate y médico para ser transportado.
Varios países ya han enviado brigadas de personal para asistir en los esfuerzos de búsqueda y rescate en las áreas más afectadas por los terremotos.
Hasta ayer, sábado, las autoridades venezolanas habían reportado 1,430 personas fallecidas 3,238 personas heridas, así como 3,142 familias damnificadas.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: