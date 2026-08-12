Gabriela Nicole Pratts cumpliría hoy 18 años: este es el emotivo mensaje que le dedicó su mamá

Lisandra Rosario Berríos, la madre de Gabriela Nicole Pratts Rosario, la joven de 16 años asesinada el 11 de agosto de 2025, en Aibonito, colgó en su cuenta de Facebook un emotivo mensaje de cumpleaños para su hija, quien cumpliría hoy la mayoría de edad.

“Hoy el corazón de mamá está lleno de recuerdos, pero también lleno de tristeza porque ya no estás aquí para celebrar contigo tus #18 años”, lee el mensaje, publicado este miércoles.

“Me cuesta aceptar que tu cumpleaños llegó y que no puedo verte, abrazarte, besarte y decirte cuánto te amo. Hay dolores que una madre nunca aprende a explicar, y perder una hija es uno de ellos. Hoy miro al cielo y te imagino sonriendo. Quiero pensar que estás en un lugar hermoso, donde no existe el dolor y donde puedes sentir todo el amor que mamá todavía tiene para ti”, expresó en su publicación.

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Pratts Rosario fue asesinada en medio de una riña entre varias jóvenes que concluyó en tragedia. Por el crimen, un jurado encontró culpable a Elvia Cabrera Rivera y su hija, Anthonieska Avilés, aún enfrenta un proceso judicial por el delito de asesinato.

“Hija, jamás pienses que porque no puedo verte te he olvidado. Nunca. Estás presente en mis pensamientos, en mis lágrimas, en mis recuerdos y en cada parte de mi corazón. Daría mi vida por tenerte aquí, aunque fuera un instante. Por escuchar tu voz una vez más. Por poder abrazarte y decirte al oído: ‘Feliz cumpleaños, mi niña. Mamá te ama’”, continúa el mensaje.

“Hoy no puedo soplar las velas contigo, pero le pido a Dios que las estrellas del cielo iluminen tu camino y que te abracen por mí. Feliz cumpleaños hasta el cielo, mi Lela. Mamá te ama, te extraña y te llevará en su corazón hasta el último día de mi vida. Descansa en paz, mi hija. Algún día volveremos a encontrarnos. Te amo mi Lele”, concluye.

Ayer, martes, se cumplió un año del fatídico encuentro que le cegó la vida a la adolescente con 11 heridas punzantes en diferentes partes de su cuerpo.