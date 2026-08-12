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Gabriela Nicole Pratts cumpliría hoy 18 años: este es el emotivo mensaje que le dedicó su mamá

Lisandra Rosario Berríos publicó unas palabras en su cuenta de Facebook

12 de agosto de 2026 - 6:31 PM

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Gabriela Nicole Pratts Rosario, asesinada el 11 de agosto de 2025, cumpliría hoy sus 18 años. (Captura de Facebook)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Lisandra Rosario Berríos, la madre de Gabriela Nicole Pratts Rosario, la joven de 16 años asesinada el 11 de agosto de 2025, en Aibonito, colgó en su cuenta de Facebook un emotivo mensaje de cumpleaños para su hija, quien cumpliría hoy la mayoría de edad.

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“Hoy el corazón de mamá está lleno de recuerdos, pero también lleno de tristeza porque ya no estás aquí para celebrar contigo tus #18 años”, lee el mensaje, publicado este miércoles.

“Me cuesta aceptar que tu cumpleaños llegó y que no puedo verte, abrazarte, besarte y decirte cuánto te amo. Hay dolores que una madre nunca aprende a explicar, y perder una hija es uno de ellos. Hoy miro al cielo y te imagino sonriendo. Quiero pensar que estás en un lugar hermoso, donde no existe el dolor y donde puedes sentir todo el amor que mamá todavía tiene para ti”, expresó en su publicación.

Pratts Rosario fue asesinada en medio de una riña entre varias jóvenes que concluyó en tragedia. Por el crimen, un jurado encontró culpable a Elvia Cabrera Rivera y su hija, Anthonieska Avilés, aún enfrenta un proceso judicial por el delito de asesinato.

“Hija, jamás pienses que porque no puedo verte te he olvidado. Nunca. Estás presente en mis pensamientos, en mis lágrimas, en mis recuerdos y en cada parte de mi corazón. Daría mi vida por tenerte aquí, aunque fuera un instante. Por escuchar tu voz una vez más. Por poder abrazarte y decirte al oído: ‘Feliz cumpleaños, mi niña. Mamá te ama’”, continúa el mensaje.

“Hoy no puedo soplar las velas contigo, pero le pido a Dios que las estrellas del cielo iluminen tu camino y que te abracen por mí. Feliz cumpleaños hasta el cielo, mi Lela. Mamá te ama, te extraña y te llevará en su corazón hasta el último día de mi vida. Descansa en paz, mi hija. Algún día volveremos a encontrarnos. Te amo mi Lele”, concluye.

Ayer, martes, se cumplió un año del fatídico encuentro que le cegó la vida a la adolescente con 11 heridas punzantes en diferentes partes de su cuerpo.

Familiares y allegados de Gabriela Nicole Pratts Rosario celebraron, el 11 de agosto de 2026, una caminata en memoria de la joven asesinada.La caminata partió desde el Centro Judicial de Aibonito y recorrió el trayecto hasta el desvío Roberto Colón, lugar en que la Pratts Rosario, de 16 años, fue apuñalada en 11 ocasiones.Hasta el altar llegará, en la tarde del martes, una caminata convocada en honor a "Lela".
1 / 29 | A un año del asesinato: recuerdan en Aibonito a Gabriela Nicole Pratts. Familiares y allegados de Gabriela Nicole Pratts Rosario celebraron, el 11 de agosto de 2026, una caminata en memoria de la joven asesinada. - alexis.cedeno
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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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