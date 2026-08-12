Sentencian a ocho integrantes de empresa criminal dedicada al narcotráfico

La Fiscalía federal informó en la tarde del miércoles los resultados procesales obtenidos entre el 3 y el 7 de agosto como parte de las investigaciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF).

Entre los casos reportados, varios integrantes de una organización de narcotráfico que operaba en residenciales públicos de Carolina y San Juan, principalmente en el residencial Sabana Abajo, recibieron sentencias de prisión.

Ramsell Maldonado Tatis, alias “R”, fue sentenciado el 5 de agosto a 12 años y cinco meses de prisión por su participación en la organización. Según documentos judiciales, había sido acusado en diciembre de 2024 y se declaró culpable el 12 de mayo de este año.

Asimismo, Orlando Resto García, alias “Luli/Potala”, recibió una sentencia de 11 años y cinco meses de prisión, mientras que William E. Boria Rosa, alias “Boria”, fue sentenciado a seis años y cinco meses de prisión. Ambos fueron condenados por su participación en la misma organización de narcotráfico y se habían declarado culpables el 12 de mayo.

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También fueron sentenciados Kevin E. Soto Peña, alias “Mostri”, y Gerald O. Rodríguez Rodríguez, alias “Patrón”, quienes recibieron 11 años de prisión cada uno por su participación en la organización que operaba en Carolina y San Juan.

Por otra parte, Carlos A. Delgado Torres, alias “Peter/Papi/Papá Candela”, recibió una sentencia de cinco años de prisión por su participación en esa organización.

Además, Luis R. Pérez Vizcarrondo, alias “Tío/Raúl”, se declaró culpable el 4 de agosto de conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas en relación con la misma organización de narcotráfico. Su sentencia fue pautada para el 5 de noviembre.

En otros casos relacionados con narcotráfico, Christian Maldonado López, alias “Ninja”, fue sentenciado el 3 de agosto a 10 años de prisión por participar en una organización que operaba en el área de Manatí, principalmente desde el residencial público Enrique Zorilla.

También, Giancarlo Alamo Colón recibió una sentencia de 12 años de prisión y cinco años de libertad supervisada por conspirar e intentar poseer cocaína con intención de distribuirla, además de realizar una declaración falsa a una agencia federal y cometer robo de identidad agravado.

Mientras, Edwin Gabriel Vázquez Colón, alias “Cuco”, fue sentenciado a ocho años y siete meses de prisión por su participación en una organización violenta de narcotráfico que operaba principalmente en el residencial Jardines de Sellés, en San Juan.

En otro caso, Ramón Arismendi Hernández Coplin fue sentenciado a 10 años de prisión y cinco años de libertad supervisada por conspiración para importar aproximadamente 150 kilogramos de cocaína.

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Asimismo, Henry Junior Guerrero Medina recibió una sentencia de dos años y cinco meses de prisión y cinco años de libertad supervisada por conspiración para importar más de 150 kilogramos de cocaína. También fue condenado a seis meses de prisión, de forma concurrente, por entrada ilegal a Estados Unidos.

Por otra parte, entre las declaraciones de culpabilidad reportadas, Luis Escalera Santiago admitió responsabilidad por posesión con intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína. Su sentencia fue pautada para el 3 de noviembre.

De igual forma, Jomar Javier Cruz Santiago se declaró culpable de poseer fentanilo con intención de distribuirlo y de poseer un arma de fuego en apoyo a actividades de narcotráfico.

Por otro lado, Adrián Maldonado Hernández se declaró culpable de intentar realizar la entrega de $485,000 en efectivo. Su sentencia fue señalada para el 2 de noviembre.

La Fiscalía federal también informó que Eulise Muñoz se declaró culpable de cargos relacionados con su entrada ilegal a Estados Unidos y por haberse ocultado a bordo de una embarcación mientras transitaba cerca de República Dominicana. Fue sentenciado el mismo 3 de agosto a tiempo cumplido.

Entre las demás sentencias, Valerie Mary Feijoo Otero recibió tiempo cumplido y tres años de libertad supervisada por conspirar para poseer y poseer con intención de distribuir 10 kilogramos de cocaína.

Además, Carmen Midalma Paulino González fue sentenciada a 72 horas de prisión y tres años de libertad supervisada por conspirar para poseer con intención de distribuir entre 400 y 500 gramos de cocaína.