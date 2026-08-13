Hombre entrega $10,500 tras recibir llamada en la que le hicieron creer que su hija fue secuestrada

Un hombre en Carolina entregó $10,500 luego de recibir una llamada telefónica en la que le hicieron creer que su hija fue secuestrada en medio de una transacción de drogas.

Según el informe preliminar de la Policía, la querella por extorsión y chantaje fue presentada a la 1:02 p.m. de este miércoles.

El querellante indicó que recibió una llamada en la que escuchó a una mujer gritando y creyó que se trataba de su hija. Acto seguido, un hombre tomó el teléfono y le dijo que la joven había participado en una transacción de drogas y que la Policía había confiscado la mercancía.

El sujeto le indicó que tendría que pagar $7,500 por el valor de la mercancía y lo amenazó con matar a su hija si no entregaba el dinero.

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Ante la amenaza, el hombre retiró el dinero de una sucursal de Banco Popular ubicada en la carretera 177 en San Juan, y se dirigió hasta el estacionamiento del Walgreens en Plaza Carolina, donde dejó el dinero.

Una vez allí, otro individuo le indicó que habían vuelto a contabilizar la mercancía y que el valor era de $10,500, por lo que faltaban otros $3,000 para poder liberar a su hija.

El querellante retiró el dinero adicional en Carolina y recibió instrucciones de dirigirse hasta Plaza del Sol, en Bayamón, donde debía dejarlo detrás de la tienda AutoZone, cerca de unas flores amarillas.

Luego de entregar los $3,000, le ordenaron subir al segundo piso del estacionamiento multipisos, donde le dijeron que una camioneta negra llegaría para dejar a su hija.

Sin embargo, cuando llegó al lugar, los individuos terminaron la llamada. Ante la situación, el hombre se comunicó directamente con su hija y confirmó que se encontraba en su residencia, en buen estado de salud y que nunca había estado secuestrada.