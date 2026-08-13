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Hombre entrega $10,500 tras recibir llamada en la que le hicieron creer que su hija fue secuestrada

La víctima retiró el dinero en dos transacciones y lo entregó en distintos puntos de Carolina y Bayamón

13 de agosto de 2026 - 8:19 PM

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Según alegó el querellante, recibió una llamada en su teléfono celular en la que escuchó a una mujer gritando y creyó que se trataba de su hija. (Richard Vogel)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Un hombre en Carolina entregó $10,500 luego de recibir una llamada telefónica en la que le hicieron creer que su hija fue secuestrada en medio de una transacción de drogas.

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Según el informe preliminar de la Policía, la querella por extorsión y chantaje fue presentada a la 1:02 p.m. de este miércoles.

El querellante indicó que recibió una llamada en la que escuchó a una mujer gritando y creyó que se trataba de su hija. Acto seguido, un hombre tomó el teléfono y le dijo que la joven había participado en una transacción de drogas y que la Policía había confiscado la mercancía.

El sujeto le indicó que tendría que pagar $7,500 por el valor de la mercancía y lo amenazó con matar a su hija si no entregaba el dinero.

Ante la amenaza, el hombre retiró el dinero de una sucursal de Banco Popular ubicada en la carretera 177 en San Juan, y se dirigió hasta el estacionamiento del Walgreens en Plaza Carolina, donde dejó el dinero.

Una vez allí, otro individuo le indicó que habían vuelto a contabilizar la mercancía y que el valor era de $10,500, por lo que faltaban otros $3,000 para poder liberar a su hija.

El querellante retiró el dinero adicional en Carolina y recibió instrucciones de dirigirse hasta Plaza del Sol, en Bayamón, donde debía dejarlo detrás de la tienda AutoZone, cerca de unas flores amarillas.

Luego de entregar los $3,000, le ordenaron subir al segundo piso del estacionamiento multipisos, donde le dijeron que una camioneta negra llegaría para dejar a su hija.

Sin embargo, cuando llegó al lugar, los individuos terminaron la llamada. Ante la situación, el hombre se comunicó directamente con su hija y confirmó que se encontraba en su residencia, en buen estado de salud y que nunca había estado secuestrada.

El caso será referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para la investigación correspondiente.

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