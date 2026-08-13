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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan causa para arresto contra conductora que arrolló a una persona en Yabucoa

Frances Indira Díaz Gómez supuestamente atropelló a Ángel Alfonso Figueroa Greo

13 de agosto de 2026 - 9:12 PM

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En la foto, el Centro Judicial de Humacao
Frances Indira Díaz Gómez, residente en Yabucoa, enfrenta un cargo por violación al Artículo 4.02 de la Ley 22 de Tránsito, por abandonar la escena luego del accidente
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Loraine Acevedo Franqui, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto, en la tarde de este miércoles, contra una mujer de 26 años por presuntamente arrollar a un hombre de 63 años y darse a la fuga, en hechos ocurridos el 8 de mayo en Yabucoa.

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Frances Indira Díaz Gómez, residente en el mencionado municipio, enfrenta un cargo por violación al Artículo 4.02 de la Ley 22 de Tránsito, por abandonar la escena luego del accidente en el que Ángel Alfonso Figueroa Greo, residente en el barrio Calabazas Arriba de Yabucoa, perdió la vida.

Acevedo Franqui encontró causa para arresto y señaló una fianza de $15,000 que la imputada prestó. La vista preliminar se celebrará el 25 de agosto.

Según la investigación realizada por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao los hechos ocurrieron en la carretera PR-3, en el kilómetro 95.2.

Díaz Gómez conducía su vehículo de motor cuando, supuestamente, impactó a Figueroa Greo, quien sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto. Díaz Gómez, según el CIC, abandonó la escena sin brindar asistencia a Figueroa Greo y tampoco llamó a las autoridades.

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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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