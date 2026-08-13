Hallan causa para arresto contra conductora que arrolló a una persona en Yabucoa

La jueza Loraine Acevedo Franqui, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto, en la tarde de este miércoles, contra una mujer de 26 años por presuntamente arrollar a un hombre de 63 años y darse a la fuga, en hechos ocurridos el 8 de mayo en Yabucoa.

Frances Indira Díaz Gómez, residente en el mencionado municipio, enfrenta un cargo por violación al Artículo 4.02 de la Ley 22 de Tránsito, por abandonar la escena luego del accidente en el que Ángel Alfonso Figueroa Greo, residente en el barrio Calabazas Arriba de Yabucoa, perdió la vida.

Acevedo Franqui encontró causa para arresto y señaló una fianza de $15,000 que la imputada prestó. La vista preliminar se celebrará el 25 de agosto.

Según la investigación realizada por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao los hechos ocurrieron en la carretera PR-3, en el kilómetro 95.2.