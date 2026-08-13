Hallan causa para arresto contra conductora que arrolló a una persona en Yabucoa
Frances Indira Díaz Gómez supuestamente atropelló a Ángel Alfonso Figueroa Greo
13 de agosto de 2026 - 9:12 PM
13 de agosto de 2026 - 9:12 PM
La jueza Loraine Acevedo Franqui, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto, en la tarde de este miércoles, contra una mujer de 26 años por presuntamente arrollar a un hombre de 63 años y darse a la fuga, en hechos ocurridos el 8 de mayo en Yabucoa.
Frances Indira Díaz Gómez, residente en el mencionado municipio, enfrenta un cargo por violación al Artículo 4.02 de la Ley 22 de Tránsito, por abandonar la escena luego del accidente en el que Ángel Alfonso Figueroa Greo, residente en el barrio Calabazas Arriba de Yabucoa, perdió la vida.
Acevedo Franqui encontró causa para arresto y señaló una fianza de $15,000 que la imputada prestó. La vista preliminar se celebrará el 25 de agosto.
Según la investigación realizada por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao los hechos ocurrieron en la carretera PR-3, en el kilómetro 95.2.
Díaz Gómez conducía su vehículo de motor cuando, supuestamente, impactó a Figueroa Greo, quien sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto. Díaz Gómez, según el CIC, abandonó la escena sin brindar asistencia a Figueroa Greo y tampoco llamó a las autoridades.
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