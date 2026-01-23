Causa para arresto contra mujer imputada de apuñalar a su pareja en Yabucoa

Una mujer identificada como Migdalia Álvarez Cruz fue imputada de tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas tras, presuntamente, apuñalar a su pareja en hechos reportados el 22 de enero en Yabucoa.

El Departmento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que la jueza Viviana Vélez Agosto, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto contra Álvarez Cruz, de 61 años, por los cargos formulados por la fiscal Josenid Orozco Velázquez.

Vélez Agosto fijó una fianza de $250,000 que Álvarez Cruz no prestó. La vista preliminar fue señalada para el 3 de febrero.

Según la pesquisa de la Unidad de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, Álvarez Cruz y su pareja se encontraban en la residencia que compartían cuando ocurrió una discusión. La imputada, supuestamente, apuñaló a su pareja de 58 años y le provocó una herida de cuidado.