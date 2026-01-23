Opinión
Causa para arresto contra mujer imputada de apuñalar a su pareja en Yabucoa

Los hechos ocurrieron el 22 de enero en la residencia que ambos comparten

23 de enero de 2026 - 6:27 PM

En la foto, el Centro Judicial de Humacao
La jueza Viviana Vélez Agosto, del Tribunal de Humacao determinó causa para arresto, en la tarde del viernes, contra Migdalia Álvarez Cruz, de 61 años.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una mujer identificada como Migdalia Álvarez Cruz fue imputada de tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas tras, presuntamente, apuñalar a su pareja en hechos reportados el 22 de enero en Yabucoa.

El Departmento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que la jueza Viviana Vélez Agosto, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto contra Álvarez Cruz, de 61 años, por los cargos formulados por la fiscal Josenid Orozco Velázquez.

Vélez Agosto fijó una fianza de $250,000 que Álvarez Cruz no prestó. La vista preliminar fue señalada para el 3 de febrero.

Según la pesquisa de la Unidad de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, Álvarez Cruz y su pareja se encontraban en la residencia que compartían cuando ocurrió una discusión. La imputada, supuestamente, apuñaló a su pareja de 58 años y le provocó una herida de cuidado.

Justicia sostuvo que el hombre permanece en el hospital y bajo observación.

Breaking NewsTribunal de HumacaoViolencia domésticaViolencia de géneroYabucoa
