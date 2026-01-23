Opinión
Tribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Libre bajo fianza guardia de seguridad imputado de maltratar a tres menores

Iván Bonet Agront, de 59 años, supuestamente se aprovechó de su posición para incurrir en el delito

23 de enero de 2026 - 12:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Le fijaron una fianza de $6,000. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El juez Davier Alfaro Alfaro, del Tribunal de Aguadilla, halló causa para arresto contra un guardia de seguridad de 59 años, quien presuntamente utilizó sus funciones para incurrir en maltrato contra tres menores de edad.

Según la investigación de la Policía, entre septiembre de 2024 y enero de 2025, Iván Bonet Agront supuestamente se aprovechó de su posición y tocó las piernas y brazos de las víctimas en hechos ocurridos en Aguada.

Por estos hechos, la Fiscalía de Aguadilla radicó tres cargos en su contra por maltrato al amparo de la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores (Ley 57).

Luego de evaluar la prueba, el juez determinó causa en todos los cargos y le fijó una fianza de $6,000, la cual prestó.

La fiscalía de Aguadilla le radicó tres cargos por maltrato de menores a Iván Bonet Agront.
La fiscalía de Aguadilla le radicó tres cargos por maltrato de menores a Iván Bonet Agront. (Suministrada por la Policía)

Según la Uniformada, Bonet Agront quedó en libertad bajo restricción domiciliaria con grillete electrónico hasta la celebración de la vista preliminar, pautada para el 5 de febrero de 2026.

Breaking News, Maltrato de menores, Policía de Puerto Rico, Departamento de Justicia
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora.
