Libre bajo fianza guardia de seguridad imputado de maltratar a tres menores

El juez Davier Alfaro Alfaro, del Tribunal de Aguadilla, halló causa para arresto contra un guardia de seguridad de 59 años, quien presuntamente utilizó sus funciones para incurrir en maltrato contra tres menores de edad.

Según la investigación de la Policía, entre septiembre de 2024 y enero de 2025, Iván Bonet Agront supuestamente se aprovechó de su posición y tocó las piernas y brazos de las víctimas en hechos ocurridos en Aguada.

Por estos hechos, la Fiscalía de Aguadilla radicó tres cargos en su contra por maltrato al amparo de la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores (Ley 57).

Luego de evaluar la prueba, el juez determinó causa en todos los cargos y le fijó una fianza de $6,000, la cual prestó.

