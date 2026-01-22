Alega la Policía: hallan a cinco menores en condiciones infrahumanas en Canóvanas

La Policía reportó que encontró cinco menores en condiciones infrahumanas al diligenciar una orden de allanamiento esta mañana en Canóvanas.

Según la Uniformada, el hallazgo se produjo al diligenciar una orden de allanamiento en una residencia en la calle 10 del barrio La Central.

El director de la División de Inteligencia y Arrestos, Joey Fontánez, dijo que los menores tienen las edades entre dos meses y 10 años.

Explicó que encontraron “poco aseo”, así como “la residencia en un deterioro violento en el área de la cocina y los cuartos”.

Mientras, el oficial señaló que en la casa intervenida detuvieron a un adulto de 28 años, padre de uno de los menores, dos féminas de 18 años que son madres de otros de los niños, y un adulto de 36 años.

Fontánez explicó que los arrestos responden a que en la casa encontraron drogas y una pistola alterada ilegalmente para disparar de forma automática, junto con municiones y cargadores.