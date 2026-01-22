Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alega la Policía: hallan a cinco menores en condiciones infrahumanas en Canóvanas

Tras un allanamiento, los agentes arrestaron a cuatro adultos

22 de enero de 2026 - 6:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la casa allanada encontraron drogas, un arma alterada ilegalmente para disparar de forma automática, municiones y cargadores. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía reportó que encontró cinco menores en condiciones infrahumanas al diligenciar una orden de allanamiento esta mañana en Canóvanas.

Según la Uniformada, el hallazgo se produjo al diligenciar una orden de allanamiento en una residencia en la calle 10 del barrio La Central.

El director de la División de Inteligencia y Arrestos, Joey Fontánez, dijo que los menores tienen las edades entre dos meses y 10 años.

Explicó que encontraron “poco aseo”, así como “la residencia en un deterioro violento en el área de la cocina y los cuartos”.

Mientras, el oficial señaló que en la casa intervenida detuvieron a un adulto de 28 años, padre de uno de los menores, dos féminas de 18 años que son madres de otros de los niños, y un adulto de 36 años.

Fontánez explicó que los arrestos responden a que en la casa encontraron drogas y una pistola alterada ilegalmente para disparar de forma automática, junto con municiones y cargadores.

Agregó que todos serían llevados a un cuartel, al tiempo que ya contactaron al Departamento de la Familia.

