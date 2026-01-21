Asesinan a un hombre en un barrio de Gurabo

Un hombre fue asesinado en la mañana de este miércoles en las parcelas nuevas del barrio Celada de Gurabo, informó la Policía.

De acuerdo con la Uniformada, una llamada alertó a los agentes acerca de una persona herida de bala en la calle 35, esquina con la calle 30 del mencionado lugar.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a un hombre que presentaba heridas de bala que le causaron la muerte.

De momento, el occiso no ha sido identificado y se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.