Asesinan a un hombre en un barrio de Gurabo
Una llamada alertó a los agentes acerca de una persona herida de bala en la calle 35
21 de enero de 2026 - 9:18 AM
Un hombre fue asesinado en la mañana de este miércoles en las parcelas nuevas del barrio Celada de Gurabo, informó la Policía.
De acuerdo con la Uniformada, una llamada alertó a los agentes acerca de una persona herida de bala en la calle 35, esquina con la calle 30 del mencionado lugar.
Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a un hombre que presentaba heridas de bala que le causaron la muerte.
De momento, el occiso no ha sido identificado y se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.
Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas lideran la pesquisa.
