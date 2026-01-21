Opinión
Chocan tres vehículos y una motora: muere un motociclista en accidente en Aguadilla

El incidente se reportó en la carretera 443 en el barrio Caimital Bajo

21 de enero de 2026 - 6:23 AM

Updated At

Actualizado el 21 de enero de 2026 - 8:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La investigación está en manos de personal de Patrullas de Carreteras Aguadilla junto al fiscal de turno. (TERESA CANINO RIVERA)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un motociclista falleció en la noche del martes en un accidente de tránsito que, además de la motora, involucró tres vehículos, en Aguadilla.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el accidente se reportó en la carretera 443, en el barrio Caimital Bajo.

Según la Uniformada, el conductor de un vehículo Ford, F-150, transitaba por la vía antes mencionada cuando intentó rebasar por la izquierda del carril.

En ese instante, “no se percató de una motora todoterreno, Kawasaki, 450, que estaba desprovista de luces, dando lugar a que por tal motivo impactara con su parte frontal, la parte lateral izquierda de la motora“.

Acto seguido el conductor del vehículo Ford F150, perdió el control y dominio del volante, chocando una verja de cemento, e impactando a su vez dos vehículos que estaban estacionados.

Debido al impacto, el motociclista, identificado como Luis S. Chico Cardona, de 26 años, salió expulsado y recibió heridas de gravedad que le provocaron la muerte.

La Policía informó que al conductor del vehículo se le realizó la prueba de alcohol, arrojando 0.06% de alcohol en su organismo.

AguadillaPolicía de Puerto RicoChoque de autosMotorasAccidentes de Tránsito
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
