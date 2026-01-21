Chocan tres vehículos y una motora: muere un motociclista en accidente en Aguadilla

Un motociclista falleció en la noche del martes en un accidente de tránsito que, además de la motora, involucró tres vehículos, en Aguadilla.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el accidente se reportó en la carretera 443, en el barrio Caimital Bajo.

Según la Uniformada, el conductor de un vehículo Ford, F-150, transitaba por la vía antes mencionada cuando intentó rebasar por la izquierda del carril.

En ese instante, “no se percató de una motora todoterreno, Kawasaki, 450, que estaba desprovista de luces, dando lugar a que por tal motivo impactara con su parte frontal, la parte lateral izquierda de la motora“.

Acto seguido el conductor del vehículo Ford F150, perdió el control y dominio del volante, chocando una verja de cemento, e impactando a su vez dos vehículos que estaban estacionados.

Debido al impacto, el motociclista, identificado como Luis S. Chico Cardona, de 26 años, salió expulsado y recibió heridas de gravedad que le provocaron la muerte.